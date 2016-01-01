استقر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، على مواصلة الاعتماد على مصطفى محمد مهاجم الفريق، فى مواجهة الاتحاد السكندرى، المقرر لها بعد غد، الاثنين، باستاد برج العرب، فى الجولة الثامنة عشرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، والتى يبحث فيها الفريق الأبيض عن مواصلة انتصاراته بحثا عن تحسين ترتيب الفريق فى جدول منافسات المسابقة المحلية.
وخضع لاعبو الزمالك لمسحة طبية خاصة بفيروس كورونا بمعسكر الفريق اليوم، عقب انتهاء الفريق من مرانه، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى بقيادة الدكتور محمد أسامة، ضمن الاستعدادات لمواجهة الاتحاد السكندرى، وتأتى مسحة كورونا ضمن الإجراءات المتبعة من جانب اتحاد الكرة قبل 48 ساعة من مباريات الدورى، حيث جاءت مسحة كورونا الأخيرة للاعبى الزمالك جميعها سلبية قبل مواجهة المصرى الأخيرة التى شهدت فوز الزمالك، بهدف دون رد، فى المباراة التى كانت مؤجلة من الأسبوع الرابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.
وانتظم الثنائى المغربى بمعسكر الزمالك بعد سلبية المسحة الخاصة بهما والتى انضما بعدها إلى معسكر برج العرب، وعقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، جلسة مع بن شرقى وأوناجم اطمأن خلالها على البرنامج التدريبى الذى تم تنفيذه خلال تواجد اللاعبين بالمغرب، وأشاد بتطبيق اللاعبين للبرنامج الموضوع لهما.
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التعليقات على مصطفى محمد يستمر فى قيادة هجوم الزمالك أمام الاتحاد
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