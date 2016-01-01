تعرف على سير اختبارات القدرات بجامعة أسوان فى 10 نقاط

جامعة أسوان
انطلقت اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة بالنسبة للكليات التى يستلزم القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة لذلك، وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
اليوم السابع يقدم سير اختبارات القدرات بجامعة أسوان فى 10 نقاط
أولا : جامعة أسوان استعدت لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الاختبارات
ثانيا : بدء اختبارات القدرات اعتبارا من السبت الموافق 8 أغسطس وحتى الخميس 20 أغسطس 2020
ثالثا: استقبال الطلاب فى كلية التربية النوعية بالنفق وكلية التربية الرياضية بالحرم الجامعى بصحارى.
رابعا : تطبيق الإجراءات الاحترازية ومراعاة أقصى درجات الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الطلاب.
خامسا : القيام بإجراء كافة أنواع اختبار القدرات للطالب فى يوم واحد لتجنب توجهه ل جامعة أسوان أكثر من مرة وذلك لتخفيف العبء على الطلاب ومنع التكدس والتيسير على طلاب الأقاليم وأصحاب المسافات البعيدة
سادسا : شدد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على ضرورة توفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب خلال أدائهم الاختبارات
سابعا : تواجد أعضاء هيئة التدريس والعاملين المختصين بكل كلية للإجابة على استفسارات الطلاب وتقديم لهم التيسيرات المطلوبة
ثامنا : التزام جميع المتواجدين بارتداء الكمامات الطبية والحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي
تاسعا : توفير المطهرات وأدوات التعقيم اللازمة بجامعة أسوان لتطهير الأماكن والأجهزة خلال فترة انعقاد الاختبارات.
عاشرا : توفير وسائل نقل داخلية وكافة سبل الراحة لطلاب الثانوية العامة حين توجههم إلى مقار الكليات داخل الحرم الجامعي
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