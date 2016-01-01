خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة فى بورسعيد

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة فى بورسعيد

صورة الخبر: وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد
وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد


قال الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، إنه جرى خفض الحد الأدنى لدرجات القبول بالثانوية العامة من 255 درجة إلى 250 درجة كحد أدنى.



وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن هذا القرار بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدراسة كثافات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام، وفى ضوء زيادة الإقبال على مدارس التعليم الفنى بمختلف أنواعه وأقسامه الحديثة كاللوجستيات البحرية، والمدرسة التكنولوجية، وبعض الأقسام الحديثة بمدارس التعليم الصناعي، ونزولًا لرغبة أولياء الأمور والطلاب.



وتابع "باهى"، أن تطبيقه سيكون بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة بعينها والتى لا يجوز التحويل منها، وعلى من يرغب التقدم إلى إدارة التعليم الثانوى المركزى بديوان مديرية التربية والتعليم خلال 10 أيام من تاريخ هذا البيان.

المصدر: youm7

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة فى بورسعيد

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
78034

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager