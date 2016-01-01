خفض الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة فى بورسعيد



وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد



قال الدكتور نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، إنه جرى خفض الحد الأدنى لدرجات القبول بالثانوية العامة من 255 درجة إلى 250 درجة كحد أدنى.







وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أن هذا القرار بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بدراسة كثافات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالصف الأول الثانوى العام، وفى ضوء زيادة الإقبال على مدارس التعليم الفنى بمختلف أنواعه وأقسامه الحديثة كاللوجستيات البحرية، والمدرسة التكنولوجية، وبعض الأقسام الحديثة بمدارس التعليم الصناعي، ونزولًا لرغبة أولياء الأمور والطلاب.

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وتابع "باهى"، أن تطبيقه سيكون بالمدارس ذات الكثافة المنخفضة بعينها والتى لا يجوز التحويل منها، وعلى من يرغب التقدم إلى إدارة التعليم الثانوى المركزى بديوان مديرية التربية والتعليم خلال 10 أيام من تاريخ هذا البيان.