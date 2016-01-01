"التعليم": 16433 طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم السبت، عن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات للاطلاع على كراسات إجابتهم فى امتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، حيث بلغوا 16433 طالب/طالبة يومى الخميس الماضى واليوم السبت.



وأوضحت الوزارة، أن أعداد الطلاب المتقدمين للاطلاع على كراسات إجابتهم بلغت 4969 طالب/طالبة في قطاع القاهرة، و1602 طالب/طالبة في قطاع الإسكندرية، و2662 طالب/طالبة في قطاع المنصورة، و1200 طالب/طالبة في قطاع أسيوط وقنا، وبلغت إجمالي التظلمات يوم الخميس 6 أغسطس 2020 حوالي 6 آلاف تظلم.



وأرسلت الوزارة تعليمات لرؤساء لجان النظام والمراقبة بضرورة توفير مناخ مناسب للطلاب وذويهم لتسهيل أعمال الإطلاع، والاهتمام بتوفير الإرشادات التوضيحية للطلاب من خلال ملصقات بأماكن بارزة بمقرات الإطلاع، وتوفير أماكن انتظار مع مراعاة التباعد الإجتماعى.



وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد بدء التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، خلال الفترة من الخميس الموافق 6 أغسطس 2020 وحتى الخميس الموافق 20 أغسطس 2020.

