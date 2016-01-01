قال احمد مساعد، دكتور امراض الباطنة والكلى والجهاز الهضمي والسكر، أن سرطان المعدة من الأمراض الأكثر شيوعا و انتشارا بين الكثير من الأشخاص، فهو ورم خبيث في المعدة .
وكشف دكتور امراض الباطنة، عن أبرز الأعراض و العلامات التى تدل على الإصابة بـ سرطان المعدة، وكان أبرزها :
- الشعور بإنتفاخ بعد تناول الأكل
- حرقة في المعدة و عسر في الهضم
- الشعور بغثيان وألم في المعدة
- الشعور بالأرهاق و فقدان الوزن
وأضاف احمد مساعد، أن هناك بعض الأسباب التي تؤدى إلى الإصابة بمرض سرطان المعدة وهى تناول الأطعمة التي تحتوي علي نسبة عالية من المواد المملحة و المدخنة، التقدم في السن، الأصابة بجرسومة المعدة، الألتهاب المزمن للمعدة، التدخين، الجينات و العوامل الوراثية .
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التعليقات على انتبه.. هذه العلامات تدل على إصابتك بـ سرطان المعدة
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