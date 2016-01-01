تدخين القنب يصيبك بأمراض خطيرة.. تجنبها



تدخين القنب تدخين القنب

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثون من جامعة كولورادو، أن تدخين القنب الحشيش مضر بالقلب وقد يؤدي إلى نوبات قلبية وسكتات دماغية، وهو ما أوصت به جميعة القلب الأمريكية لتجنب الإصابة بـ أمراض القلب.



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تدخين القنب "الحشيش" له نفس أضرار التبغ المعروف بأنه سبب رئيسي للوفاة في جميع أنحاء العالم، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وأوضحت نتائج الدراسة، أن تدخين القنب مرتبط بعدد كبير من مشاكل القلب الضارة؛ حيث إن المواد الكيميائية الموجودة داخل الحشيش يمكن أن تسبب اضطرابات في نظم القلب في غضون ساعة من تدخينه مباشرة.

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وتابع الباحثون، أنه يمكن السموم المنبعثة نتاج تدخين الحشيش يمكن أن تغير من ضغط الدم ومعدل ضربات القلب وتحفز الالتهاب، وكلها أسباب أساسية لأمراض القلب والسكتات الدماغية.قال مؤلف الدراسة البروفيسور روبرت بيج من جامعة كولورادو، أن تدخين الحشيش أو ما يعرف باسم القنب يتسبب في الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.وقالت الدكتورة روز ماري روبرتسون، نائبة رئيس قسم العلوم والمسؤول الطبي في جمعية القلب الأمريكية، توصي جمعية القلب الأمريكية بعدم التدخين أو تدخين أي مادة، بما في ذلك منتجات القنب "الحشيش"، بسبب الضرر المحتمل للقلب والرئتين والأوعية الدموية الناتج عن استهلاكهم.وأضافت روبرتسون، إلى أنه قد يكون للقنب فوائد علاجية، لكن استخدامه في الوصفات الطبية للقنب، أما عند تدخين الحشيش فقد يتسبب في حدوث أزمات قلبية، وزيادة خطر الإصابة بالسكتات الدماغية وفشل القلب لدى الأشخاص المصابين بأمراض القلب الكامنة.