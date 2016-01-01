

تناول هذه الفاكهة.. 10 نصائح من هاني الناظر في الموجة الحارة تناول هذه الفاكهة.. 10 نصائح من هاني الناظر في الموجة الحارة

نشر الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية رئيس مركز البحوث سابقا، علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منشوار عن الموجه الحارة.



وقال الناظر: "استمرار موجة الحر الأيام القادمة تجعلني أحذر حضراتكم من حاجة مهمة جدًا .. وهي فقدان الأملاح من الجسم نتيجة العرق الغزير والذي يكون نتيجته تعرض الانسان لجفاف الجلد واحمراره ويمكن ان يصاحبه رغبة خفيفة في الحكة كما انه يؤدي لشد عضلي مؤلم وممكن يؤدي الي صداع ورغبة في القئ وهبوط شديد وفقدان للوعي خصوصا الاشخاص الذين يتحركون في الشمس وتعمل مجهود عضلي كبير نهارا ً.



وتابع الناظر: "للوقاية من هذه المشاكل مطلوب ان نقلل بقدر الإمكان من المجهود الجسدي الشاق اثناء النهار والتوقف عن ممارسة الرياضة صباحا ولكن ممكن مساء وعلينا كما يقول خبراء التغذية اننا نحرص علي تناول ثلاثة لتر ماء موزعة علي اليوم والتقليل من المشروبات الساخنة وعلينا الإكثار من اكل الطماطم والباذنجان والفلفل الألوان والبطاطس والسبانخ والبنجر واللفت ومن الفواكه الموز والعنب والتين والبطيخ والكانتالوب".

