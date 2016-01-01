شاهد.. هل سيطرح المصل الروسي في الأسواق قريبا؟

قالت الدكتورة جيهان عسال ، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن لقاح الفيروسات تستغرق وقت طويل لإختبارها ، ولصدور أية لقاح يستغرف الأمر من عام لـ عاميين ، لإنهاء كافة التجارب اللازمة عليه.
وأضافت العسال عبر سكايب لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 أنه بسبب الظروف العصيبة التي واجهت العالم انه في ظل أزمة فيروس كورونا ، شهدت المنظومات الصحية العالمية جهود مكثفة لإصدار لقاح سريع .
وأشارت إلى أن جميع الدول وعلي رأسهم مصر ، تسابقوا في إنتاج لقاحات لفيروس كورونا ، موضحة أن اي لقاح يمر بالعديد من التجارب قبل استخدامه على المرضى .
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