شاهد.. هل سيطرح المصل الروسي في الأسواق قريبا؟



المصل الروسي المصل الروسي

قالت الدكتورة جيهان عسال ، نائب رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن لقاح الفيروسات تستغرق وقت طويل لإختبارها ، ولصدور أية لقاح يستغرف الأمر من عام لـ عاميين ، لإنهاء كافة التجارب اللازمة عليه.



وأضافت العسال عبر سكايب لـ برنامج "صباحك مصري" ، المذاع على فضائية إم بي سي مصر 2 أنه بسبب الظروف العصيبة التي واجهت العالم انه في ظل أزمة فيروس كورونا ، شهدت المنظومات الصحية العالمية جهود مكثفة لإصدار لقاح سريع .



وأشارت إلى أن جميع الدول وعلي رأسهم مصر ، تسابقوا في إنتاج لقاحات لفيروس كورونا ، موضحة أن اي لقاح يمر بالعديد من التجارب قبل استخدامه على المرضى .

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وفيما يخص اللقاح الروسي لفتت العسال إلى أن قرب طرحه في الأسواق ، دليل على أنه في مرحلة متقدمة من التجارب السريرية ، موضحة أنه في المراحل الأخيرة وسيتم تعميمه قريبا بعد اختباره.