طرد محتجون في لبنان، اليوم السبت، محافظ بيروت، القاضى مروان عبود، أثناء تفقده أعمال رفع الأنقاض فى منطقة مار مخايل، بالجميزة، فيما طارد المحتشدون بالشوارع ورشقوه بـ "المياه".
ورصدت عدة مقاطع فيديو، محافظ بيروت، وهو يهرول إلى سيارته وسط دفاع حراسه عنه في محاولة لوقف كم الإهانات التي تعرض لها على يد المحتجين الغاضبين.
وخرج محافظ بيروت وسط الحشود الغاضبة مسرعا بسيارته، حسب مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع الصحف اللبنانية.
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التعليقات على المحتجون الغاضبون يطردون محافظ بيروت ويرشقونه بزجاجات المياه.. فيديو
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