المحتجون الغاضبون يطردون محافظ بيروت ويرشقونه بزجاجات المياه.. فيديو



محافظ بيروت محافظ بيروت

طرد محتجون في لبنان، اليوم السبت، محافظ بيروت، القاضى مروان عبود، أثناء تفقده أعمال رفع الأنقاض فى منطقة مار مخايل، بالجميزة، فيما طارد المحتشدون بالشوارع ورشقوه بـ "المياه".



ورصدت عدة مقاطع فيديو، محافظ بيروت، وهو يهرول إلى سيارته وسط دفاع حراسه عنه في محاولة لوقف كم الإهانات التي تعرض لها على يد المحتجين الغاضبين.



وخرج محافظ بيروت وسط الحشود الغاضبة مسرعا بسيارته، حسب مقاطع الفيديو المتداولة على مواقع الصحف اللبنانية.

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وأشعل انفجار بيروت غضب المواطنين اللبنانيين ضد الحكومة من جديد والتي فشلت سابقا في الخروج من الأزمات التي داهمت البلد منذ أعوام، وأسفر الحادث المدمر عن مقتل 154 شخصا، فضلا عن إصابة ما يزيد على 4000 شخص وتشريد أكثر من 300 ألف شخص بعد أن دمرت الموجات الانفجارية ثلث منازل المدينة.https://twitter.com/i/status/1292057927524777987