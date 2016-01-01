شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات



حادث الطريق الدائري حادث الطريق الدائري

حصل "صدى البلد"، على اللقطات الأولى من حريق الطريق الدائري الذي نشب بسبب حادث مروري.



وحولت الإدارة العامة للمرور، الحركة المرورية على الطريق الدائري إلى الطريق الداعم بسبب حادث مروري، واشتعال النيران في سيارات.



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أقرأ أيضا | رسالة هامة من الداخلية لـ مالكى المركبات بسرعة التوجه للمرور قبل 20 أكتوبركانت الإدارة العامة للمرور، أعلنت توقف الحركة المرورية على الطريق الدائري بمنطقة برج سما؛ بسبب اشتعال النيران في سيارة نقل.وتلقت غرفة عمليات المرور بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم في الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى المنيب واشتعال النيران في سيارة جراء الحادث.وعلى الفور انتقلت قيادات الإدارة العامة للمرور وسيارات الدفاع المدني إلي موقع الحادث.







