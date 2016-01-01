شاهد.. اللقطات الأولى لحادث الطريق الدائري واشتعال النيران في السيارات

حصل "صدى البلد"، على اللقطات الأولى من حريق الطريق الدائري الذي نشب بسبب حادث مروري.
وحولت الإدارة العامة للمرور، الحركة المرورية على الطريق الدائري إلى الطريق الداعم بسبب حادث مروري، واشتعال النيران في سيارات.
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