دعا دميتري روغوزين، المدير العام لشركة "روس كوسموس" الروسية، إلى عدم تضخيم دور الاختتام الناجح لأول رحلة تجريبية مأهولة لمركبة "كرو دراغون" التي أطلقتها شركة سبيس إكس الأمريكية.
واقترح روغوزين على زملائه الأمريكيين محاولة تكرار الأرقام القياسية للمركبة الفضائية الروسية في سرعة الطيران إلى محطة الفضاء الدولية.
وقال المسؤول عن الصناعات الفضائية الروسية إن "ظهور كرو دراغون واجتيازها الاختبار، إذا رمينا جانبا كل قشور الدعاية الأمريكية، بأنهم القادة في العالم ... بماذا هم قادة في العالم على العموم؟ لعشر سنوات لم يكم لهم حضور في الأفق الفضائي، لكنهم الآن يطيرون كما طرنا نحن. فليحاولوا الآن أن يطيروا بالسرعة التي نطير بها. لا أعتقد أن كرو دراغون قادرة على الطيران إلى محطة الفضاء الدولية في ثلاث ساعات".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على روغوزين يتحدى إيلون ماسك
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق