جاهل المئات من الأشخاص أن فيروس كورونا المستجد ما زال متواجدا في العالم منتظرا اللحظة المناسبة لكي يصبح أشد فتكا ويتسبب في موجات ثانية وثالثة، واصطافوا على الشواطئ هربا من حرارة الصيف المرتفعة في مشهد كارثي.
وبالرغم من استمرار التحذيرات التي نصت على تجنب الشواطئ والحذر من الازدحام على الطرق، إلا أن الطقس الحار في المملكة المتحدة والتي بلغت 38 درجة مئوية دفع السائحين للتوافد على شواطئ البحر على طول الساحل الجنوبي في ثالث أيام بريطانيا الأكثر سخونة على الإطلاق، ما دفع السكان المحليين في مدينة بورنماوث لانتقادهم بشدة.
وكانت الشواطئ عبر الساحل الجنوبي مكتظة بالفعل بحلول منتصف الصباح، ما زاد المخاوف بين الشرطة والمجالس المحلية من أن السياح سوف يتجاهلون قواعد التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا ويقتحمون الواجهات البحرية المكتظة، وقد ترتفع درجات الحرارة فوق الرقم القياسي المسجل في المملكة المتحدة عند 101.7 فهرنهايت (38.7 درجة مئوية)، والذي تم تسجيله في يوليو الماضي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
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التعليقات على نسيوا كورونا وافتكروا الحرارة .. زحام شديد على الشواطئ في بريطانيا
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