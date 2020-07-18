

نسيوا كورونا وافتكروا الحرارة .. زحام شديد على الشواطئ في بريطانيا نسيوا كورونا وافتكروا الحرارة .. زحام شديد على الشواطئ في بريطانيا

جاهل المئات من الأشخاص أن فيروس كورونا المستجد ما زال متواجدا في العالم منتظرا اللحظة المناسبة لكي يصبح أشد فتكا ويتسبب في موجات ثانية وثالثة، واصطافوا على الشواطئ هربا من حرارة الصيف المرتفعة في مشهد كارثي.



وبالرغم من استمرار التحذيرات التي نصت على تجنب الشواطئ والحذر من الازدحام على الطرق، إلا أن الطقس الحار في المملكة المتحدة والتي بلغت 38 درجة مئوية دفع السائحين للتوافد على شواطئ البحر على طول الساحل الجنوبي في ثالث أيام بريطانيا الأكثر سخونة على الإطلاق، ما دفع السكان المحليين في مدينة بورنماوث لانتقادهم بشدة.



وكانت الشواطئ عبر الساحل الجنوبي مكتظة بالفعل بحلول منتصف الصباح، ما زاد المخاوف بين الشرطة والمجالس المحلية من أن السياح سوف يتجاهلون قواعد التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا ويقتحمون الواجهات البحرية المكتظة، وقد ترتفع درجات الحرارة فوق الرقم القياسي المسجل في المملكة المتحدة عند 101.7 فهرنهايت (38.7 درجة مئوية)، والذي تم تسجيله في يوليو الماضي، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وحذر مجلس بورنماوث بعد فترة وجيزة من الظهر من أن 19 من أصل 24 شاطئًا على طول ساحل دورست تم تصنيفها بالفعل على أنها "ينبغي تجنبها حيث أصبح التباعد الاجتماعي غير ممكن"، وكانت جميع مواقف السيارات في Sandbanks ممتلئة ومغلقة بحلول الساعة 11 صباحًا ، في حين حذرت الشرطة السياح أيضًا من "طابور طويل" للعبّارة - وواجهت حركة المرور في منطقة كرايستشيرش تأخيرات طويلة.كما أن هناك مخاوف من أن يتدفق السياح إلى المناطق الساحلية الساخنة على قواعد التباعد الاجتماعي ويكتظون بالواجهات البحرية المكتظة في مشاهد مشابهة لعطلة نهاية الأسبوع الماضي - مما يهدد بانتشار المزيد من الفيروسات التاجية.وحذر مكتب الأرصاد الجوية الأشخاص في جنوب شرق إنجلترا من إغلاق الستائر في الغرف التي تواجه الشمس للحفاظ على برودة الأماكن الداخلية، وشرب الكثير من السوائل، وتجنب الإفراط في شرب الكحول، وارتداء الملابس المناسبة و"الإبطاء عندما يكون الجو حارًا"، يأتي ذلك مع استمرار ازدهار الإقامة، حيث يتدفق البريطانيون على شواطئ البحر في جميع أنحاء المملكة المتحدة.











