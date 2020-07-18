

3 فيديوهات توثق رعب العرائس في انفجار بيروت.. أصعب لحظات العمر 3 فيديوهات توثق رعب العرائس في انفجار بيروت.. أصعب لحظات العمر

كانت الابتسامات ترتسم على الوجوه والخطوات هادئة والعرائس في أبهى حلّة، وفي لحظة واحدة تبدّل كل شيء مع وقوع الانفجار الكبير في مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء.



ووثقت فيديوهات تداولها المستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي حالة الرعب التي عاشتها 3 عرائس في بيروت مع دوي الانفجار.



عروس الكنيسة

تُظهر لقطات نشرها موقع "ربتلي" الروسي ملامح الفزع على وجوه مجموعة من المدعوين لعرس داخل كنيسة في بيروت لحظة وقوع الانفجار.

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ولدى وقوع الحادث، هرع المدعوون إلى خارج مبنى الكنيسة خشية انهياره جرّاء الموجة الانفجارية الضخمة التي حطّمت زجاج النوافذ.العروس إسراءتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه عروس لبنانية تدعى إسراء السبلاني وهي ترتدي فستان زفافها الأبيض وتخضع لجلسة تصوير، وسرعان ما سمع دوي انفجار هائل، أثار زعزعة في المكان وفي قلوب الحاضرين.عروس الفوتوسيشنوفي فيديو ثالث وثّقته الكاميرات وبينما كان عروسان في لحظة رومانسية لأجل جلسة تصوير دوى الانفجار وحطّم زجاج المبنى الذي يقفان أمامه.وشهد لبنان يوم الثلاثاء انفجاراً هائلاً ناجماً عن اشتعال 2750 طناً من مادة نترات الأمونيوم في مرفأ بيروت، ما أسفر عن مصرع العشرات وإصابة الآلاف.