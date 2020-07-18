تعرف على الكمية المناسبة لشرب السوائل في الصيف

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تعرف على الكمية المناسبة لشرب السوائل في الصيف

شددت كريستينا زاور على ضرورة شرب السوائل بكميات كافية خلال فصل الصيف لتجنب الجفاف، الذي تتمثل أعراضه في الصداع، وضعف التركيز، والشعور بالتعب، وتراجع القدرة على بذل المجهود، ومشاكل الدورة الدموية.
وأوضحت زاور من الجامعة الألمانية للوقاية وإدارة القطاع الصحي، أنه يجب شرب السوائل يومياً بكمية لا تقل 1.5 لتر، مع زيادتها بين نصف لتر و لتر واحد في الأيام الحارة.
ويعد الماء أفضل مشروب لسد العطش، كما يمكن أيضاً شرب شاي الأعشاب والفواكه غير المحلى بالسكر، وكذلك العصائر المخففة.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن شرب الشاي الأسود والأخضر بكميات معتدلة.

المصدر: مصراوى

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