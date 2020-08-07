

مصر تستعد لحركة سياحية «كثيفة» فى سبتمبر مصر تستعد لحركة سياحية «كثيفة» فى سبتمبر

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، عن تواصل توافد الأفواج السياحية القادمة من مختلف دول العالم إلى مصر، عقب عودة تشغيل الموانئ الجوية مطلع الشهر الماضي، بعد تعليق استغرق أكثر من 3 أشهر متتالية نتيجة انتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بمختلف دول العالم.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطارات المقاصد السياحية ستشهد الشهر المقبل وصول مزيد من الوفود القادمة من دول العالم، خاصة في ظل السمعة الطيبة التي تحظى بها منظومة الطيران المدني المصري، حيث يتم تطبيق كل الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية وفقا لتوصيات وتعليمات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ومنظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، لضمان حماية وسلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات، في ظل الظروف الصحية التي يشهدها العالم حاليا من انتشار فيروس كورونا.



وأشار المصدر إلى أنه من المتوقع وصول الرحلات السياحية القادمة من مختلف المدن الألمانية إلى مطار الغردقة الدولي، حيث أعلنت شركات سياحية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تسيير رحلات جوية منتظمة وغير منتظمة إلى المدن المصرية الشهر المقبل.