تراجعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم السبت 8 أغسطس 2020، بقيمة بلغت 14 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.
يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الايام الماضية، وبلغت قيمة الزيادة نحو 41 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، مسجلة أعلى سعر محلي على الإطلاق.
وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.
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التعليقات على أسعار الذهب في مصر اليوم 8 أغسطس.. والعيار يتراجع 14 جنيها
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