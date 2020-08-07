

أسعار الذهب في مصر اليوم 8 أغسطس.. والعيار يتراجع 14 جنيها أسعار الذهب في مصر اليوم 8 أغسطس.. والعيار يتراجع 14 جنيها

تراجعت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم السبت 8 أغسطس 2020، بقيمة بلغت 14 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية.



يأتي ذلك بعد أن قفزت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الايام الماضية، وبلغت قيمة الزيادة نحو 41 جنيها في سعر الجرام الواحد دون المصنعية، مسجلة أعلى سعر محلي على الإطلاق.



وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 908 جنيها، وعيار 18 نحو 778 جنيه، وعيار 24 نحو 1038 جنيهات، والجنيه الذهب سجل نحو 7264 جنيها.