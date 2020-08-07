أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت

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أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم السبت

تستعرض "بوابة الوفد "أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت، وجاء ذلك وفقا لآخر تحديثات الموقع الرسمي لموقع البنك الأهلي المصري، وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 15.91 جنيه للشراء و16.01 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو 18.82 جنيه للشراء و19.07 جنيه للبيع، كما سجل سعر الجنيه الإسترلينى 20.86 جنيه للشراء، و21.10 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك السويسرى 17.47 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع.
وسجلت كورنا سويدية سعر 1.82 جنيه للشراء، و1.85 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية
سجل 100 ين يابانى سعر 15.05 جنيه للشراء و 15.18 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.28 جنيه للشراء و2.30 جنيه للبيع.

المصدر: الوفد

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