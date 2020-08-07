

أسعار اللحوم بالأسواق السبت 8 أغسطس أسعار اللحوم بالأسواق السبت 8 أغسطس

شهدت أسعار اللحوم، حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية، اليوم السبت 8 أغسطس 2020.



وسجلت محافظة الاسكندرية، الأعلى سعرًا في اللحم البتلو، وتراوح سعر الكيلو ما بين 100 إلى 180 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو لحم الضأن، ما بين 100 إلى 180جنيهًا لتصبح محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا.



وتراوح سعر كيلو الكندوز، ما بين 80 إلى 165 جنيها، لتسجل محافظة الإسكندرية الأعلى سعرًا، وتراوح سعر لحوم البتلو بالعظم في محافظة الجيزة ما بين 90 إلى 170 جنيهًا، وكيلو لحم الضأن بالعظم ما بين 90 إلى 150 جنيهًا، لتكون محافظة البحر الأحمر هي الأعلى سعرًا أيضًا.