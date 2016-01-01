شاهد.. قطر متورطة في شراء نترات الأمونيوم وتسليمها إلى حزب الله

كشف العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل تورط قطر في شراء "نترات الأمونيوم" وتسليمها إلى حزب الله.
وأوضح عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" تحقيق الفوكس نيوز أثبت تورط قطر في شراء "نترات الأمونيوم" وتسليمها إلى حزب الله".
ونوه عكاشة إلى أن قطر عرضت رشوة تقدر بـ 750 مليون يورو لإخفاء فضيحة تمويلها لحزب الله.
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