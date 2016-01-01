شاهد.. قطر متورطة في شراء نترات الأمونيوم وتسليمها إلى حزب الله



نترات الأمونيوم نترات الأمونيوم

كشف العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تفاصيل تورط قطر في شراء "نترات الأمونيوم" وتسليمها إلى حزب الله.



وأوضح عكاشة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"،:" تحقيق الفوكس نيوز أثبت تورط قطر في شراء "نترات الأمونيوم" وتسليمها إلى حزب الله".



ونوه عكاشة إلى أن قطر عرضت رشوة تقدر بـ 750 مليون يورو لإخفاء فضيحة تمويلها لحزب الله.

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وأكمل:" لبنان تم إختطافها في صراعات إقليمية، ولكن ربما هذه اللحظة الصعبة تكون في مصلحة الشعب اللبناني لتوحيد الصف".ونوه إلى أن ما حدث في بيروت مؤخرا سيؤدى إلى تغيير كبير يجري الإعداد له على المستوى الدولي ، مردفا:" ستتغير لبنان بدون ادني شك".