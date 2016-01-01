الخارجية الأثيوبية تراوغ حول سد النهضة: ضغوط أمريكا تضر بمستقبل المحادثات



سد النهضة سد النهضة

صرحت وزارة الخارجية الإثيوبية، اليوم الجمعة، أن محاولة الولايات المتحدة والبنك الدولى للضغط على إثيوبيا للتوقيع على اتفاقية غير متوازنة، "فقط ستضر بالمفاوضات الثلاثية لسد النهضة مع مصروالسودان"، وقال المتحدث باسم الوزارة دينا مفتى لصحيفة "ذا إثيبوبيان هيرالد" إن بلادها ما زالت متسقة فى رسالتها بشأن علاقاتها الثنائية مع الولايات المتحدة.



وأضافت أن أى محاولة أو أنشطة تتعارض مع العلاقات تضر بالروابط الثنائية، كما أن الضغط الأمريكي على بلاده فى المحادثات الثلاثية يؤثر سلبًا على هذه الروابط، وتابع المتحدث باسم الوزارة: "لا تؤذى تصرفات الولايات المتحدة والبنك الدولي العلاقات الثنائية فحسب، بل تضر بالمحادثات الثلاثية الجارية، ولن يوقف أى ضغط بناء السد أو عزم إثيوبيا على إنجاز مشروعها".



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت إثيوبيا أنها تستهدف تعزيز التعاون مع الدول المجاورة في إطار خطة تنمية لعلاقاتها الخارجية مدتها 10 سنوات، جاء ذلك على لسان وزير الخارجية جيدو أندارجاشيو خلال اجتماع تشاوري ناقش الخطة العشرية الوطنية فيما يتعلق بالشؤون الخارجية الإثيوبية.