4 حيل مذهلة للتحكم فى مستويات السكر فى الدم



مرض السكرى مرض السكرى



علاجات منزلية سريعه يمكنها التحكم فى مرض السكري والتي يجب استهلاكها بأنتظام وستساعدك في الحفاظ على صحتك وفي النهاية التحكم في بمرض السكر في الجسم.

1. الحلبة ..



تستخدم لخفض مستويات السكر في الدم في الجسم وزيادة حساسية الأنسولين. تساعد بذور الحلبة الغنية بالأحماض الأمينية على زيادة حساسية الأنسولين لديك.



2. أوراق القرع المر

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مفيدة أيضًا في علاج أعراض مرض السكر . تحتاج إلى شرب حوالي 50 إلى 100 مل وهو ما يعادل 5-6 ملاعق من العصير يوميًا.3 . الجينسنجهذه العشبة الصينية لها خصائص مذهلة - فهي تقوي المناعة وتساعد مرضى السكر أيضًا عن طريق إبطاء امتصاص الجسم للكربوهيدرات.الجينسنج لديه القدرة على خفض نسبة السكر في الدم بنسبة 15-20 في المائة يمكنك تناول 3 جرام من الجينسنج المجفف والمسحوق ، حتى ساعتين قبل الوجبة.4. التوت ..في نظام غذائي يومي فإنه سيساعد على خفض نسبة السكر في الدم في الجسم. تحتوي العشبة على مضادات الأكسدة القوية التى تحارب الإصابة بمرض السكري وتنظم مستوى السكر في الجسم.