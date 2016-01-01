تساعد العديد من الأطعمة في مكافحة التهاب المفاصل وتحسين أعراضه ولكنها فى نفس الوقت ليست علاج كامل يمكن أن يغنى عن الأدوية العادية.
ذكرت مؤسسة التهاب المفاصل الأمريكية،بالنسبة للمبتدئين ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والأسماك والمكسرات والفاصوليا والأطعمة المصنعة قليلة الدهون أوالدهون المشبعة مفيدة لعلاج التهاب المفاصل وللصحة العامة.
إذا بدت هذه النصيحة مألوفة ، فذلك لأن هذه هي مبادئ حمية البحر الأبيض المتوسط ، والتي كثيرًا ما يتم الترويج لها بسبب قدرتها على مكافحة الشيخوخة والأمراض.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على نظام غذائى لمن يعانون من التهاب المفاصل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق