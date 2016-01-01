نظام غذائى لمن يعانون من التهاب المفاصل



التهاب المفاصل التهاب المفاصل



تساعد العديد من الأطعمة في مكافحة التهاب المفاصل وتحسين أعراضه ولكنها فى نفس الوقت ليست علاج كامل يمكن أن يغنى عن الأدوية العادية.



ذكرت مؤسسة التهاب المفاصل الأمريكية،بالنسبة للمبتدئين ، فإن اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضراوات والأسماك والمكسرات والفاصوليا والأطعمة المصنعة قليلة الدهون أوالدهون المشبعة مفيدة لعلاج التهاب المفاصل وللصحة العامة.



إذا بدت هذه النصيحة مألوفة ، فذلك لأن هذه هي مبادئ حمية البحر الأبيض المتوسط ، والتي كثيرًا ما يتم الترويج لها بسبب قدرتها على مكافحة الشيخوخة والأمراض.

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اقرأ إيضا..لألم الركبة والرقبة واليد.. علاج التهاب المفاصل بدون أدويةتتعدد فوائد النظام الغذائي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ، أبرزها: الحماية من الأمراض المزمنة التي تتراوح بين السرطان إلى السكتة الدماغية ، وتساعد في التهاب المفاصل عن طريق الحد منه.تؤكد الدراسات على أن تناول الأطعمة الشائعة كجزء من حمية البحر الأبيض المتوسط يمكن أن يؤدي إلى : انخفاض ضغط الدم، و تفيد المفاصل والقلب، و فقدان الوزن ، والذي يمكن أن يقلل من آلام المفاصل.وفيما يلي الأطعمة الرئيسية من النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط التى تساعد فى علاج المفاصل.سمكبذور الجوزفواكه وخضارزيت الزيتونفاصولياكل الحبوبخضار الباذنجان