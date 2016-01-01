10 حيل للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة

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ارتفاع درجات الحرارة


نتعرض خلال فصل الصيف للمعاناة من ارتفاع درجات الحرارة التى تجعلنا غير قادرين على مواصلة المهام بنفس النشاط بل قد نضطر لتأجيل الذهاب لبعض الامكان.
نظام غذائى لمن يعانون من التهاب المفاصل
عرض موقع " lifehacker " اهم 10 حيل تساعد فى التغلب على ارتفاع الحرارة نهائيا خلال فصل الصيف.
تناول الماء يساعد على الحفاظ على رطوبة الجسم
وجه المروحة للخارج بوضعها أمام الشباك
ضع ستائر عازلة للحرارة على النوافذ فى النهار
لاتقوم بتمرينات حادة وكثيفة خاصة فى النهار
قلل من اثر الرطوبة عليك بارتداء الملابس الفضفاضة والقطنية
تناول الاطعمة الباردة وابتعد عن التسخين قدر الامكان
حاول تبريد جسمك اثناء النوم
تبريد سيارتك ويمكن فتح نافذة وفتح الباب عدة مرات
معرفة أفضل نقاط تبريد جسمك ووضع قطعة ثلج ملفوفة بقماش عليها

المصدر: موقع " lifehacker "

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