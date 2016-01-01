كيف يؤثر ضمور المخ على جسم الإنسان ؟



ضمور المخ ضمور المخ



ضمور المخ أو الضمور الدماغي هو فقدان خلايا المخ تسمى الخلايا العصبية ويؤدي الضمور إلى تدمير الروابط التي تساعد الخلايا على التواصل ويمكن أن يكون نتيجة للعديد من الأمراض المختلفة التي تتلف الدماغ ، بما في ذلك السكتة الدماغية ومرض الزهايمر.



ووفقا لموقع health line ، مع تقدمك في العمر ، تفقد بعض خلايا الدماغ بشكل طبيعي ، لكن هذه عملية بطيئة فيحدث ضمور الدماغ المرتبط بمرض أو إصابة بسرعة أكبر ويكون أكثر ضررًا.



يمكن أن يتأثر متوسط ​​العمر المتوقع بين مرضى ضمور الدماغ بالحالة التي تسببت في انكماش الدماغ، ويعيش الأشخاص المصابون بمرض الزهايمر في المتوسط ​​من أربع إلى ثماني سنوات بعد تشخيصهم، ويمكن للمصابين بالتصلب المتعدد أن يقتربوا من العمر الطبيعي إذا تم علاج حالتهم بشكل فعال.

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يمكن أن يؤثر الضمور على أجزاء مختلفة من الدماغ فانواعه هي :ضمور بؤري: يؤثر على الخلايا في مناطق معينة من الدماغ ويؤدي إلى فقدان الوظيفة في تلك المناطق المحددة.يؤثر الضمور المعمم: إلى الخلايا في جميع أنحاء الدماغ.