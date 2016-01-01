السكتة الدماغية تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى جزء من الدماغ خارج بدون وجود الأكسجين في الدم ، تبدأ خلايا الدماغ بالموت في غضون دقائق للمساعدة في منع السكتة الدماغية ، تعرف على الأشياء التي يمكن أن تزيد من احتمالات إصابتك بسكتة دماغية.
ووفقا لموقع webmd ، يمكن أن تحدث السكتة الدماغية بطريقتين رئيسيتين: شيء ما يعيق تدفق الدم ، أو يتسبب شيء ما في حدوث نزيف في الدماغ .
السكتة الدماغية : في 8 من كل 10 سكتات دماغية ، يتم توصيل وعاء دموي ينقل الدم إلى المخ ويحدث ذلك عندما تنكسر الترسبات الدهنية في الشرايين وتنتقل إلى الدماغ أو عندما يؤدي ضعف تدفق الدم من ضربات القلب غير المنتظمة إلى تكوين جلطة دموية .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على بدون مقدمات .. احذر السكتة الدماغية بأشكالها
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق