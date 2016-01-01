

تيسلا قد تطرح سايبر تراك في 2021 مع نسخة مصغرة منها تيسلا قد تطرح سايبر تراك في 2021 مع نسخة مصغرة منها

كشف إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا لصناعة السيارات الكهربائية أنه من الممكن طرح الشاحنة الشهيرة سايبر تراك في أواخر عام 2021.



ونشر إيلون ماسك على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي: "تويتر" أنه يتوقع طرح سايبر تراك في نهاية عام 2021 في حالة سير الأمور على الطريقة المخطط لها.



نسخة مصغرة من سايبر تراك

وأعلن إيلون ماسك أيضاً عن خبر جديد وهو إمكانية إنتاج نسخة أصغر حجماً من سايبر تراك وتطويرها لتظهر في الأسواق العالمية بعد طرح النسخة القياسية منها.

وأشار ماسك إلى أن في حالة تطوير شاحنة خفيفة أصغر حجماً من سايبر تراك ستكون موجهة بشكل أساسي إلى الأسواق الأوروبية بالإضافة إلى باقي الأسواق العالمية أيضاً.مقارنة حجم سايبر تراك بالمنافسينومن ناحية أخرى، قام الخبراء بمقارنة شاحنة سايبر تراك الجديدة مع شاحنات موجودة في الأسواق العالمية بالفعل واكتشفوا أن شاحنة تيسلا الجديدة تتساوى في طولها مع سيارة فورد F-150.فيما تتفوق سايبر تراك على شاحنة ريفيان المنافسة آر 1 تي بمسافة تصل إلى قدم، وكذلك فإن قاعدة عجلات سايبر تراك تفوق الشاحنات المنافسة.وتفوق سايبر تراك في الطول على بعض الشاحنات المنافسة قد يجعل الشركة في حاجة إلى إصدار نسخة أصغر حجماً لتضمن إرضاء الأذواق المختلفة مع المميزات الكبيرة التي تتمتع بها.وكانت تيسلا قد أعلنت من قبل أنها ستطرح شاحنة سايبر تراك بثلاث أنواع من المحركات تسير بمدى يبدأ من 250 وحتى 500 ميل.مليون طلب لحجز سايبر تراكتيسلا قد تطرح سايبر تراك في 2021 مع نسخة مصغرة منهاالجدير بالذكر أن شاحنة تيسلا الجديدة اقتربت من طلب الحجز رقم مليون قبل طرحها بشكل رسمي خلال عام 2021. وفوجئت شركة تيسلا بالضغط الكبير على طلب حجز سايبر تراك وكشفت الشركة الأمريكية عن تلقيها حوالي ألف طلب حجز يوميا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا.ويبلغ سعر شاحنة سايبر تراك حوالي 40 ألف دولار لفئة "سينجل موتور"، و50 ألف دولار لفئة "ثنائي الموتور"، فيما يمكنك الحصول على الشاحنة بفئة "ثلاثي موتور" بـ70 ألف دولار.ومنحت شركة تيسلا الأمريكية الشهيرة في مجال صناعة السيارات الكهربائية لعشاقها فرصة مشاهدة وتفحص شاحنة سايبر تراك البيك أب عن قرب وذلك لمن يعيشون في الولايات المتحدة وخاصة في ولاية كاليفورنيا.فرصة لن تتكررتيسلا قد تطرح سايبر تراك في 2021 مع نسخة مصغرة منهاواتفقت تيسلا مع متحف بيترسون للسيارات في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية والتي تعد أكبر مدن ولاية كاليفورنيا.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقدم فيها تيسلا نسخة تجريبية عن شاحنة سايبر تراك الكهربائية التي ينتظرها الكثير على أحر من الجمر.وبات في إمكان أي شخص يرغب في تفحص سايبر تراك التوجه إلى المتحف والنظر عن كثب وقرب للشاحنة الكهربائية.ومن المنتظر أن تطرح تيسلا شاحنة سايبر تراك بأكثر من نسخة:Tri Motorستكون النسخة الأكثر قوة من سايبر تراك والتي تعتمد على دفع رباعي وتتسارع من السكون وحتى 96 كيلومتر في الساعة في حوالي 2.9 ثانية فقط وهو ما يجعلها قادرة على منافسة أي سيارة خارقة أخرى في الأسواق.وبالمقارنة مع دودج تشالنجر هيلكات ريداي موديل 2019 فإنها تنطلق من الثبات وحتى 96 كيلومتر في الساعة في 3.8 ثانية.ويبلغ سعر سايبر تراك Tri Motor حوالي 69.900 دولار وهو ما يوازي 262 ألف ريال سعودي.ويصل مدى بطارية سايبر تراك إلى 800 كيلومتر في الشحنة الواحدة وتصل سرعتها القصوى إلى 209 كيلومتر في الساعة.Single Motorستكون هي النسخة الأقل سعراً من شاحنة سايبر تراك مع دفع خلفي وسعرها 39.900 ألف دولار أي بحوالي 150 ألف ريال سعودي.بينما يمكن لهذه النسخة من شاحنة سايبرتراك أن تنطلق إلى مدى 400 كيلومتر في الشحنة الواحدة، وتتحرك السيارة من سرعة صفر إلى 96 كيلومتر في الساعة خلال 6.5 ثانية.وصرح إيلون ماسك المدير التنفيذي لشركة تيسلا أن التحكم في سايبر تراك البيك أب سيكون أشبه بسيارات بورش.طلب كبير على سايبر تراكيذكر أن شركة تيسلا فوجئت بالضغط الكبير على طلب حجز سايبر تراك، وكشفت الشركة الأمريكية عن تلقيها حوالي ألف طلب حجز يوميا رغم الظروف الصعبة التي تمر بها الولايات المتحدة بسبب تفشي فيروس كورونا.هيكل خارجي فريدوتملك سايبر تراك تصميم خارجي غريب يشبه سيارات المستقبل أو المركبات التي يتم استخدامها عند الهبوط على كواكب المجموعة الشمسية.فيما قارنها البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بشخصية أفلام كارتون "سبونج بوب سكوير بانتس" الشهير.وتم تصنيع الهيكل الخارجي لشاحنة سايبر تراك الكهربائية بخليط معدني فولاذي مقاوم للصدأ تم تطويره مؤخرا، ويستخدم هذا الخليط المعدني أيضا في صواريخ "سبيس إكس" التي تصنعها تيسلا أيضا.







