

فندق فى بالى يتكون من 3 منازل فوق الأشجار.. تباعد اجتماعى على أصوله فندق فى بالى يتكون من 3 منازل فوق الأشجار.. تباعد اجتماعى على أصوله

يحلم البعض بقضاء عطلته الأسبوعية بين الحدائق حيث المناظر الطبيعية الخلابة، وهذا ما يحققه فندق "ليفت بالى"، وهو فندق فى مدينة أوبود فى بالى، والذى يتكون من ثلاثة منازل بشجرة ارتفاعها يبلغ 39 قدمًا، ويحتوى كل منزل على غرفة نوم وحمام، كما يضم الفندق أيضًا ساونا وحمام سباحة وغرفة لممارسة اليوجا، وفقاً لما ذكره تقرير منشور بموقع "insider".



يقع فندق "ليفت بالى"، فى غابة مورقة فى ضواحى أوبود، والذى يتكون من ثلاث منازل أطلق على كل منها اسم كاتب ومخرج مشهور، كما تم بناء كل برج باستخدام مواد مختلفة، وقد ذكر بيان أصدره الفندق، أن المقصود من إنشاء الفندق بهذا الشكل هو الابتعاد عن الأرض، والتمتع بالمزيد من الظل والنسيم وتجنب البعوض.



يُعد المنزل الذى يطلق عليه اسم الكاتب إرنست همينجوى، المنشأ حديثاً، ويحتوى على سرير ضخم بأربعة أعمدة، وقطع أثاث مصنوعة من الخشب المعاد تدويره، أما المنزل التابع أيضاً للفندق والمطلق عليه اسم الروائىجورج أورويل، يتكون من طابقين ويحتوى على حمام فى الطابق السفلى وغرفة نوم، وأما بالنسبة للمنزل الأخير التابع للفندق، والمعروف باسم المصور السينمائى، ستانلى كوبريك، والمصمم على هيئة مكعب، ويحتوى على نوافذ من جميع الجوانب توفر مناظر بزاوية 360 درجة، يحتوى على مكان لممارسة اليوجا، ويمكن مشاهدة غروب الشمس من خلاله.

قد يعجبك أيضا...

وتحتوى كل غرفة على سرير بحجم كبير وحمام داخلى وتكييف وشبكة "واى فاى"، كما يحتوى على ساونا ومسبح صغير ومكان لممارسة اليوجا والعديد من الأراجيح، وتبدأ أسعار حجز الغرفة من 25 دولارًا فى الليلة، ويمكن حجز الغرفة من خلال موقع الفندق على الإنترنت، أو من خلال زيارة الفندق.