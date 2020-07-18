أعلنت الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل علم الدين وزوجها النجم الأمريكي جورج كلوني تبرّعهما لصالح 3 جمعيات خيرية في لبنان تضامنا مع البلاد لمواجهة آثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.
وقال كلوني وزوجته في بيان: "نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذي لحق بهم في الأيام القليلة الماضية"، وأضافا: "3 منظمات خيرية وجدناها توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض: الصليب الأحمر اللبناني، Impact Lebanon، وبيتنا بيتك".
وأعلنا أنهما سيتبرّعان لهذه المنظمات بـ100 ألف دولار أمريكي مؤكدين: "نأمل أن يقدّم الآخرون المساعدة بأي طريقة ممكنة".
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التعليقات على جورج وأمل كلوني يتدخلان لمساعدة لبنان: نشعر بقلق عميق
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