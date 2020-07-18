

جورج وأمل كلوني يتدخلان لمساعدة لبنان: نشعر بقلق عميق جورج وأمل كلوني يتدخلان لمساعدة لبنان: نشعر بقلق عميق

أعلنت الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل علم الدين وزوجها النجم الأمريكي جورج كلوني تبرّعهما لصالح 3 جمعيات خيرية في لبنان تضامنا مع البلاد لمواجهة آثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.



وقال كلوني وزوجته في بيان: "نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذي لحق بهم في الأيام القليلة الماضية"، وأضافا: "3 منظمات خيرية وجدناها توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض: الصليب الأحمر اللبناني، Impact Lebanon، وبيتنا بيتك".



وأعلنا أنهما سيتبرّعان لهذه المنظمات بـ100 ألف دولار أمريكي مؤكدين: "نأمل أن يقدّم الآخرون المساعدة بأي طريقة ممكنة".

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وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، انفجارًا هائلًا أودى بحياة أكثر من 100 شخص، وأصيب الآلاف، إلى جانب تدمير الكثير من المباني وتشريد نحو 300 ألف شخص.