جورج وأمل كلوني يتدخلان لمساعدة لبنان: نشعر بقلق عميق

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صورة الخبر: جورج وأمل كلوني يتدخلان لمساعدة لبنان: نشعر بقلق عميق
جورج وأمل كلوني يتدخلان لمساعدة لبنان: نشعر بقلق عميق

أعلنت الناشطة الحقوقية والمحامية اللبنانية أمل علم الدين وزوجها النجم الأمريكي جورج كلوني تبرّعهما لصالح 3 جمعيات خيرية في لبنان تضامنا مع البلاد لمواجهة آثار الانفجار الذي حدث في مرفأ بيروت.

وقال كلوني وزوجته في بيان: "نشعر بقلق عميق على أهل بيروت والدمار الذي لحق بهم في الأيام القليلة الماضية"، وأضافا: "3 منظمات خيرية وجدناها توفّر الإغاثة الأساسية على الأرض: الصليب الأحمر اللبناني، Impact Lebanon، وبيتنا بيتك".

وأعلنا أنهما سيتبرّعان لهذه المنظمات بـ100 ألف دولار أمريكي مؤكدين: "نأمل أن يقدّم الآخرون المساعدة بأي طريقة ممكنة".

وشهدت العاصمة اللبنانية بيروت، الثلاثاء، انفجارًا هائلًا أودى بحياة أكثر من 100 شخص، وأصيب الآلاف، إلى جانب تدمير الكثير من المباني وتشريد نحو 300 ألف شخص.

المصدر: العين

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