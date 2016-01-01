

زيت الزيتون مع الثوم زيت الزيتون مع الثوم



للثوم فوائد عديدة وتعتبر طريقة عمل زيت الزيتون مع الثوم من الطرق التقليدية في علاج الاوبئة والامراض وثبت أن الثوم يخفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم واستخدام زيت الزيتون بالثوم كعلاج تقليدي لأشياء مختلفة وتستخدم وصفة زيت الزيتون مع الثوم في علاج الكثير من المشاكل الصحية والتجميلية.



وطريقة عمل زيت الزيتون مع الثوم من أسهل الوصفات التي يتم تح١يرعا في المنزل وتعالج مشاكل البشرة والشعر بالاضافة إلى أن تناول زيت الزيتون بالثوم يمكن أن يعالج البرد والسعال وعدوى الأذن والثوم يُعرف علميًا باسم Allium satvium ، وهو أحد المكونات الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم.



ما فائدة الثوم مع زيت الزيتون

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يزرع الثوم في الغالب في المناطق الاستوائية وله فوائد الطهي لنكهته اللاذعة بشكل واضح وكذلك العديد من الفوائد الصحية والطبية وزيت الزيتون مع الثوم من أكثر المكونات فائدة لاحتواءه علة تلأليسين وكبريتيد الدياليل وهما مركبات كبريتية بطبيعتها مضادة للبكتيريا والفطريات.ووصفة زيت الزيتون مع الثوم معروفة عالميًا بفوائدها المعززة للصحة: ​​مساعدة الدورة الدموية والجهاز الهضمي ، وتعزيز جهاز المناعة ، وخفض ضغط الدم ، ومحاربة أمراض القلب ويساعد على التخلص من السموم.كيف يمزج الثوم مع زيت الزيتونويمكن استهلاك الثوم في أشكال عديدة أو حتى تحويله إلى زيت وإضافته إلى زيت الزيتون ليقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق تنظيم ضغط الدم وارتفاع نسبة الكوليسترول ولكن يمكن استخدامه كعلاج لمجموعة من مشاكلك اليومية العادية.وطريقة عمل الزيت الزيتون بالثوم يمكن أن تعمل هذة الخلطة على علاج حب الشباب فيحتوي الثوم على السيلينيوم ، الأليسين ، فيتامين سي ، النحاس والزنك ، وكلها يمكن أن تعزز صحة بشرتك.ما الزيت الذي يمكن خلطه مع زيت الثومويعزز زيت الزيتون وزيت الثوم للزنك بشكل لذلك يمكن دمجهم معانا والتحكم في إنتاج دهون الوجه وله خصائص مضادة للالتهابات وتريح البشرة، فعليك دمج بضع قطرات من زيت الزيتون مع الثوم في عبوة وضعة على وطهك اتركه يرتاح لمدة 10 دقائق ثم اشطفه بالماء البارد.فوائد زيت الزيتون مع الثوموفقًا لكتاب Healing Foods ، فإن زيت الزيتون بالثوم مضاد حيوي بطبيعته ويمكن استخدامه لعلاج البرد والسعال في الهند على وجه الخصوص ولطالما استخدم زيت الزيتون بالثوم لعلاج الالتهابات والحمى فهو غنيً بالعناصر الغذائية التي تعزز المناعة مثل الفيتامينات C و B1 و B6 والأليسين والحديد والفوسفور ، وهو علاج رائع لتعزيز الصحة العامة، وتناول زيت الثوم محلي الصنع أو كبسولات زيت الثوم حسب الجرعة الموصى بها وشاهد العجائب بنفسك.ويمكن وضع زيت الثوم على الجلد لعلاج العديد من الأمراض الجلدية نظرًا لخصائصه المضادة للفطريات العالية ، فيمكن التخلص من الالتهابات الفطرية والثآليل والذرة.ويمكن لزيت الزيتون بالثوم علاج الالتهابات الفطرية مثل السعفة والقدم الرياضي عن طريق نقع قدميك في حمام زيت زيتون دافئ ومهروس الثوم للتخلص من العدوى لخصائصه العالية المضادة للالتهابات ، يمكن أن يخفف من تفشي الصدفية المسبب للحكة على بشرتك.وفتعتبر الصدفية حالة تجمع فيها خلايا الجلد وتشكل القشور والبقع الجافة والحكة على الجلد ما عليك سوى بلل وفرك القليل من زيت الزيتون بالثوم على المناطق المصابة ورؤية النتيجة بنفسك.يجب عليك تعلم طريقة عمل زيت الزيتون بالثوم فهو غني بالكبريت وفيتامين ه وفيتامين ج وفيتامين ب 6 وفيتامين ب 1 ، زيت الزيتون بالثوم لا يمنع تساقط الشعر وتلفه فحسب ، بل يقوي أيضًا جذور الشعر والبصيلات ، مما يعزز نمو الشعر بشكل أسرع.يمكن أن يؤدي حمام زيت الزيتون بالثوم المنتظم لشعرك وفروة رأسك إلى تحسين الدورة الدموية في منطقة فروة الرأس ، مما يزيد من صحة الشعر ويمنع تساقط الشعر وتساقطه، وللحصول على أفضل نتيجة دلكي شعرك وفروة رأسك بزيت الزيتون بالثوم واتركيه طوال الليل اشطفيه بالشامبو المعتدل والماء في اليوم التالي.وصفة زيت الزيتون مع الثومطريقة عمل زيت الزيتون مع الثوم في البيت :المكونات :٥ فصوص ثومزجاجة زيت زيتون او زيت جوز الهندطريقة عمل زيت الزيتون بالثوم في البيت :- قومي بهرس فصوص الثوم جدا وضعيها في زجاجة الزيت ورجيها.- واتركيها مكان دافئ لمدة أسبوع ثم ابدأي في استخدام زيت الثوم للشعر كدهان عادي او حمام زيت مرتين أسبوعيا.