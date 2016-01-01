طريقة عمل البانيه أحلى من المطاعم



طريقة عمل البانيه طريقة عمل البانيه

طريقة عمل البانيه من الأطباق و الوجبات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص كما تحرص الكثير من ربات المنزل على تقيم الفراخ البانية لأفراد اسرتها لأنها من أسهل و أسرع الأكلات التى يمكن إعدادها و تحضيرها فى المنزل بمذاق شهي و لذيذ.



واختلفت وتنوعت طريقة عمل البانيه من شيف لأخر وأصبح يمكنك تقديمها لأطفالك بأكثر من طريقة مختلفة وشهية و أفضل من المحلات من خلال إضافة بعض اللمسات المميزة.



فنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل البانيه بوصفات متعددة ....

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