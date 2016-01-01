طريقة عمل البانيه أحلى من المطاعم

طريقة عمل البانيه
طريقة عمل البانيه من الأطباق و الوجبات التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص كما تحرص الكثير من ربات المنزل على تقيم الفراخ البانية لأفراد اسرتها لأنها من أسهل و أسرع الأكلات التى يمكن إعدادها و تحضيرها فى المنزل بمذاق شهي و لذيذ.
واختلفت وتنوعت طريقة عمل البانيه من شيف لأخر وأصبح يمكنك تقديمها لأطفالك بأكثر من طريقة مختلفة وشهية و أفضل من المحلات من خلال إضافة بعض اللمسات المميزة.
فنقدم لكم فيما يلي طريقة عمل البانيه بوصفات متعددة ....
طريقة عمل البانيه نجلاء الشرشابي
مكونات بانيه بالدجاج المفروم
نصف كيلو دجاج مفروم
كوب بطاطس مبشورة
كوب بصل مبشور
نصف كوب بقسماط
بيضة
نصف كوب نشا
بابريكا
كمون
زيت للقلي
ملح فلفل أسود
-للوجه
دقيق
بيض
بقسماط
طريقة تحضير بانيه بالدجاج المفروم
-ثم يضاف البقسماط المطحون ثم النشا والبابريكا والكمون والملح والفلفل
-يقلب الخليط جيدًا ثم يشكل حسب الرغبة، ثم تعفر في الدقيق ثم في البيض والبقسماط
-تقلى في الزيت حتى تصل إلى اللون الذهبي وتقدم
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طريقة عمل البانيه للرجيم
مكونات بانيه مشوي
صدرو دجاج فيليه
زبادى
عصير ليمون
بصل
زيت
ملح فلفل أسود
طريقة تحضير بانيه مشوي
- إخلطى عصير الليمون مع الزبادى والبصل ثم ضيفى الملح والفلفل الأسود
- تبلى الدجاج بالخليط وضعيها فى صينية مدهونة بالزيت
-أدخلى البانيه الفرن حتى تمام النضج ثم قدميه
طريقة عمل البانيه المقرمش
مكونات بانيه مقرمش
دجاج فيليه شرائح
ماء
بصل
كاري
كركم بودرة
بصل بودرة
ثوم
ملح فلفل أسود
بيض
بقسماط
دقيق
نشا
بيكنج باودر
زيت للقلي
طريقة تحضير بانيه مقرمش
-يخلط ماء البصل والكارى والكركم والبصل والثوم البودرة مع الملح والفلفل الأسود
-تتبل شرائح الدجاج بالخليط
-تغطى شرائح الدجاج وتوضع فى الثلاجة
-تقلب البيضة مع الملح والفلفل الأسود والقليل من الماء أو اللبن
-يخلط الدقيق والنشا والبيكنج بودر
-يقلب الدجاج فى خليط الدقيق ثم خليط البيض ثم خليط الدقيق ثم البيض ثم البقسماط
-يقلى البانيه في الزيت
طريقة عمل البانيه مروة الشافعي
-المقادير
كيلو فراخ فيليه
-لنقع الفراخ
٤ كوب ماء
٢ معلقه كبيره ملح
٢ معلقه كبيره خل
٢معلقه كبيره سكر
-للتبيل
كوب دقيق
نصف كوب نشا
معلقه كبيره ( بابريكا - توم بودر - بصل بودر - زعتر - فلفل اسود )
معلقه صغيره ملح
معلقه صغيره شطه
معلقه صغيره بيكنج بودر
ماء
-للتغطيه ..
٢ كوب دقيق
نص كوب نشا
معلقه صغيره بيكنج بودر
معلقه صغيره كركم - توم بودر - بصل بودر - زعتر
معلقة صغيره ملح
-للتحمير
زيت غزير
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طريقة عمل البانيه المقلي
مكونات البانية المقلي
5 شرائح فيليه دجاج
ربع كوب لبن رايب
ملعقة صغيرة توابل
ملعقة كبيرة مستردة
ملعقة كبيرة بودرة بصل
ملح
فلفل اسود
بيض
دقيق
بقسماط
بابريكا
زيت
كاتشب باربيكيو صوص
خس
طريقة تحضير بانيه
-اخلطي اللبن الرايب مع التوابل والمستردة وبودرة البصل والملح والفلفل وتبلي الدجاج بهذا الخليط
-اخلطي البقسماط والملح وفلفل وبابريكا في وعاء ثم اخلطي البيض مع الفلفل الأسود في وعاء ثانى ثم ضعي الدقيق في وعاء آخر
-ضعي البانيه في البيض ثم في الدقيق ثم في البقسماط وادخليها الفرن على ورق زبدة
-قدميها ساخنة فوق الخس مع الكاتشب والمستردة والباربيكيو صوص
طريقة عمل البانيه الكرسبي
مقادير بانيه الكرسبي
صدور دجاج
بودرة بصل
ثوم بودرة
بهارات
ثوم
مستردة
عصير ليمون
ملح فلفل أسود
بيض
لبن
دقيق
بقسماط
زيت
عيش بيتي بان للتقديم
طريقة تحضير بانيه دجاج
-افردي صدور الدجاج ثم تبلي صدور الدجاج بملح وفلفل وثوم بودرة وبصل بودرة وثوم مفروم ومستردة وبهارات وعصير ليمون
-ضعي الصدور في الدقيق ثم في خليط البيض واللبن ثم في البقسماط
-اقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها في ساندوتشات
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