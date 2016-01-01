طريقة عمل التومية في 5 دقائق



طريقة عمل التومية طريقة عمل التومية

طريقة عمل التومية من أسهل الطرق التي يتم عملها بمطبخك ويمكنك عمل التومية بمكونات بسيطة وطعمها مثل المطاعم وتعتبر الثومية من المقبلات الأساسية في وقتنا الحالي لأنها تعطي للطعام مذاق خاص.



طريقة عمل التومية في المنزل بمكونات بسيطة، ووضعها بجانب المشويات والشاورما ووسندوتشات البطاطس وغيرهما وسنقدم لكي طريقة عمل التومية بالعديد من الوصفات.



طريقة عمل التومية

سنقدم لكي طريقة عمل التومية السهلة بمكونات بسيطة تناسب ميزانية بيتك واليكم وصفة التومية :

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مكونات عمل التومية3 ملاعق من المايونيزنصف كوب من الماءخمس فصوص ثومنصف زين2 كوب زبادي2 ملعقة النشاربع ملعقة صغيرة من الملحربع كوب من الخلطريقة عمل التومية :- نضع الماء في حلة صغيرة ثم نضع النشا ونقلب جيدًا ثم نضع الثوم المفروم ونقلب جيدًا، ثم نضعها على النار.- نستمر في التقليب حتى يتماسك النشا ويستوي ونتركه يبرد، بعد ذلك نحضر الكبة أو الخلاط ونضع به النشا والزبادي والسكر والملح والخل والمايونيز ونضرب كل المكونات جيدًا.- نبدأ الزيت بالتدريج ونستمر في الضرب حتى تختلط المكونات وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل الثومية في المنزل لكى تستمتعوا بطعمها اللذيذ.طريقة عمل تومية الشاورمامقادير عمل تومية الشاورما10 فصوص ثوم5 ملاعق زيت الزيتونعصير ليمونة3 ملاعق من النشانصف كوب ماءطريقة عمل تومية الشاورما- قومي بإذابة النشا في الماء البارد، ثم ضعيه على نار هادئة حتى يتماسك ويصبح أشبه بالمهلبية بعد أن يغلي.- ارفعيه من على النار واتركيه حتى يبرد تمامًا اهرسي الثوم ناعمًا جدًا وضعيه على النشا مع زيت الزيتون والليمون، ثم ضعي المزيج في الخلاط أو الكبة أو بمضرب البيض واخفقي ليصبح الخليط ممتزجًا ناعمًا.- ويمكنك إضافة ملعقة من الزبادي وأخرى من المايونيز إن أردت لكن هذه الطريقة لا تحتاج إلى أي إضافات.طريقة عمل التومية السوريمقادير عمل التومية السوري :2 معلقة نشا كبيرةكوب ماء باردكوب زيت صغيركوب ونص حليب3 معالق خل أبيض3 معالق مايونيزمعلقة كبيرة ثومطريقة عمل التومية السوري- ضعي الماء والنشا وقلبيهم باتجاه واحد حتى تتماسك واتركيها تبرد.- قومي بضرب هذة المكونات بالخلاط الزيت والحليب والخل والثوم والنشاء بالماء.- قومي بإضافة الملح والمايونيز واضربيهم مرة اخرى بدون توقف .- يمكنك تناول التومية مع البرجر والشاورما والبانية والعديد من الاطعمة الشهية.طريقة عمل التومية على طريقة سالي فؤادمقادير طريقة عمل التومية:3 ملاعق كبيرة من النّشاكوب ماء3 ثومعصير اللّيمونملحزيت زيتونطريقة تحضير التومية :-قومي بوضع مقدار النّشا مع الماء في وعاء على النّار وحركيه حتى يذوب وأتركيه ليبرد ويصبح كثيفًا.- اتركيه ليبرد قليلًا، ومن ثم قومي بهرس الثّوم وضعيه بعد ذلك في الخلّاط مع عصير ليمون والملح.-ضعي خليط النشا إلى الموادّ في الخلاط حتّى يصبح ذا قوام متجانس.-أضيفي الزّيت النباتيّ تدريجيًا مع الاستمرار بالخلط حتّى يصبح لديك خليط الثوميّة المناسب بالكثافة المناسبة واللّون الأبيض الكريميّ.- قومي بوضع التومية في التلاجة حتّى تتماسك لمدة ساعة قبل الاستعمال.طريقة عمل التومية على طريقة الشربينيقدم الشيف الشربيني طريقة عمل التومية في المنزل كالمحلات واليكم مقادير عمل التومية :مقادير عمل التوميةفلفل أبيضزيتليمون3 ملاعق زبادي6 ملاعق مايونيزملحطريقة عمل التومية- نحضر الكبة نوضع فيها ملعقتين ثوم مفروم ومايونيز ثم نضيف الزبادي والليمون مع زيت الزيتون.- ثم كريمة جهينة ويوضع عليها قليل من الملح ويضربوا جميعًا فى الكبة.-نضع الثومية فى طبق ونضيف إليها قليل من البقدونس مع زيت الزيتون وتقدم جاهزة.