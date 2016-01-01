9 أغسطس.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › 9 أغسطس.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

صورة الخبر: حقوق حلوان
حقوق حلوان


أعلن المجلس الأعلى للجامعات عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠ و سط اجراءات احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا والمحافظة على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية .

اعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عقد الامتحانات خلال الفترة من 9 الى 26 اغسطس 2020 على ان تكون مدة ايام الامتحانات 6 ايام بحيث يكون الفترة بين المادة و التى تليها يومين او ثلاث على الاقل .

أوضح الدكتور ماجد نجم بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات ، أنه من المقرر تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا وإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.

أشار نجم الى منع تجمعات الطلاب بعد الامتحان ، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.

وأشار نجم الى تطهير الكنترولات ومراعاة كافة الاجراءات الاحترازية بين الاساتذة ، وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، و استخدام بوابات التعقيم.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على 9 أغسطس.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
30324

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager