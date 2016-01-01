أعلن المجلس الأعلى للجامعات عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداء من أول شهر يوليو ٢٠٢٠ و سط اجراءات احترازية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا والمحافظة على سلامة الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية .
اعلنت كلية الحقوق بجامعة حلوان عقد الامتحانات خلال الفترة من 9 الى 26 اغسطس 2020 على ان تكون مدة ايام الامتحانات 6 ايام بحيث يكون الفترة بين المادة و التى تليها يومين او ثلاث على الاقل .
أوضح الدكتور ماجد نجم بالنسبة للإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات ، أنه من المقرر تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا وإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.
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التعليقات على 9 أغسطس.. حقوق حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية
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