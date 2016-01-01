التربية والتعليم: الصور المتداولة لنتائج الثانوية بمدرسة الشهيد رفعت عاشور بالدقهلية غير صحيحة



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم





أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا بشأن ما أثير حول نتيجة الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور التابعة لإدارة ميت سلسيل التعليمية بمحافظة الدقهلية، موضحة أنه تلاحظ تداول كشوف على مواقع التواصل الاجتماعي بها مجاميع للطلاب الحاصلين على درجات فوق 400 درجة، والتي يظهر بها أرقام جلوس متفرقة وليست متتالية داخل اللجان.



وأشارت الوزارة إلى أنه بعد بحث وتشريح المجموع الكلي لطلاب المدرسة تبين أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة بلغوا 403 طالب، منهم 384 طالبًا ناجحًا، و17 طالب (دور ثان)، و3 طلاب راسبين.

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ولفتت إلى أنه بعد تشريح درجات الطلاب الناجحين، تبين أن هناك 226 طالب حصلوا على درجات من 205 إلى 379.5 درجة، و24 طالبًا حصلوا على درجات من 380 إلى 384.5 درجة، و20 طالبًا حصلوا على درجات من 385 إلى 389.5 درجة، و23 طالبًا حصلوا على درجات من 390 إلى 394.5 درجة، و25 طالبًا حصلوا على درجات من 395 إلى 399.5 درجة، و25 طالبًا حصلوا على درجات من 400 إلى 404.5 درجة، و41 طالبًا حصلوا على درجات من 405 إلى 410 درجة، وذلك يتفق مع نسبة الشرائح للمجاميع على مستوى الجمهورية.وتناشد الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي عدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مع ضرورة الرجوع للمصادر الرسمية والجهات المسؤولة.