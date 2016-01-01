أصدرت وزارة التربية والتعليم بيانا بشأن ما أثير حول نتيجة الثانوية العامة لطلاب مدرسة الشهيد اللواء رفعت عاشور التابعة لإدارة ميت سلسيل التعليمية بمحافظة الدقهلية، موضحة أنه تلاحظ تداول كشوف على مواقع التواصل الاجتماعي بها مجاميع للطلاب الحاصلين على درجات فوق 400 درجة، والتي يظهر بها أرقام جلوس متفرقة وليست متتالية داخل اللجان.
وأشارت الوزارة إلى أنه بعد بحث وتشريح المجموع الكلي لطلاب المدرسة تبين أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الثانوية العامة بالمدرسة بلغوا 403 طالب، منهم 384 طالبًا ناجحًا، و17 طالب (دور ثان)، و3 طلاب راسبين.
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التعليقات على التربية والتعليم: الصور المتداولة لنتائج الثانوية بمدرسة الشهيد رفعت عاشور بالدقهلية غير صحيحة
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