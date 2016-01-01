تنسيق الجامعات 2020.. تفاصيل اختبارات القدرات بفنون جميلة حلوان

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تنسيق الجامعات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة المصريين الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يُشترط القبول بها، اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة .

ويتم تسجيل اختبارات القدرات إلكترونيًا هذا العام عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني .

وتبدا الاختبارات فى الفترة من غدا السبت حتى يوم الخميس الموافق 20 /8 /2020 .

مع اقتراب موعد بدء اختبارات القدرات بالكليات لعام 2020 تبدأ تساؤلات الطلاب حول اختبارات القدرات لكلية الفنون الجميلة وما هى نوعية الاختبارات .. ونوضح لطلاب الثانوية العامة الراغبين بالتقدم لاداء اختبارات القدرات بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان بالزمالك عناصر الامتحان :

بالنسبة لامتحان الفنون :

العناصر المكونة لامتحان قدرات الفنون هي رسم وتصميم هذا العام فقط؛ حيث تم إلغاء الجزء النظرى من اختبار القدرات.

المدة الزمنية الإجمالية لاختبار قدرات الفنون هي ساعتان ونصف.
الهدف من امتحان قدرات الفنون هو قياس قدرة الطالب على الرسم والتصميم لمعرفة هل هو جدير بالالتحاق بكلية الفنون الجميلة شعبة فنون.

الأدوات المطلوب إحضارها للاختبار مع الطالب لامتحان الفنون هي (قلم جاف - أقلام رصاص متعدد - أستيكة - ألوان خشبية وفلوماستر- شريط لاصق) .

أما عن امتحان العمارة :

العناصر المكونة لامتحان قدرات العمارة هي تصميم معمارى عملي هذا العام فقط ، حيث تم الغاء الجزء النظرى من الامتحان نظرا لجائحة كورونا .

الزمن المخصص هو ساعتان و نصف للتصميم المعمارى العملي.
الأدوات المطلوبة للامتحان هي: قلم جاف - أقلام رصاص - أدوات هندسية عادية (مسطرة ومثلث) - شريط لاصق – أستيكة .

المصدر: elbalad

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