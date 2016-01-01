كوكب فائق الكثافة يحير علماء الفلك

اكتشف علماء الفلك بعد دراستهم لجسم سماوي معروف، أن عليهم إعادة النظر بنظرية نشوء الكواكب، لأن الكوكب K2-25b كثيف جدا، ولا يمكنهم تفسير كيفية نشوئه.
وتفيد مجلة Astronomical Journal، بأن الكوكب K2-25b الذي يبعد عن الأرض مسافة 150 سنة ضوئية، اكتشف عام 2016 ، وحينها قاس العلماء قطره وتبين أنه أكبر من الأرض، وأصغر من نبتون.
ويتميز هذا الكوكب بأن عمره 600-800 مليون سنة، وبعد أن درس علماء الفلك الكوكب بالتفصيل اتضح لهم أن قطره أكبر من قطر الأرض بـ 3.32-3.56 مرة، وكتلته أكبر من كتلة الأرض بـ 19.3-30.2 مرة.
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