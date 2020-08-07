

أعلى فائدة على شهادات إدخار البنوك.. تعرف عليها أعلى فائدة على شهادات إدخار البنوك.. تعرف عليها

ذا كنت تتدخر جزء من المال وليس لديك من الخبرة ما يكفى لتأسيس مشروعك الخاص، تقدم لك البنوك المصرية شهادات ادخار بأسعار فائدة مرتفعة تضمن لك تحقيق أرباحاً بفوائد مميزة تصل إلى 16% و15%، وبفوائد دورية بصفة شهرية أو ربع سنوية أو سنوية.



لذلك يستعرض لك موقع «أموال الغد» شهادات الإدخار الأعلى فائدة على مستوى البنوك المصرية



شهادة إدخار 16%

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كيفية شراء الشهادة : يمكن شراءها من فروع البنك الأهلى المصرى، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك الزراعى بإسم شهادة أمان المصريين.تفاصيل الشهادة : شهادة أمان المصريين هى تغطية تأمينية فى صورة شهادة ادخارية للفئات المهشمة، وتم إصدارها بعد مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة توفير تغطية تأمينية لهذه الفئات والمتمثلة فى العمالة الحرة .الحد الأدنى للشراء : 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيهمدة الشهادة : 3 سنواتسعر الفائدة : 16%دورية صرف الفائدة : فى نهاية المدةالاقتراض : لا يجوز الاقتراض بهذه الشهادة أو إصدار بطاقة الإئتمان بأنواعهاالاسترداد : تسترد الشهادة بكامل قيمتها في نهاية المدة ( القيمة الاسمية +العوائد المتبقية بعد الخصم قيمه الاقساط) و يمكن استردادها في اي وقت من تاريخ الشراء وفقا و رغبه العميل بالقيمة التي تم شراء الشهادة بها.مميزات إضافيةوثيقة تأمين على الحياه للعميل بالشروط والمزايا التالية :يتم تقديم وثيقة تأمين على الحياة للعميل من سن 18 سنة حتى 59 سنة وبدون كشف طبي.يتم سداد قيمة قسط التأمين الشهري من عائد الشهادة.تستحق التعويضات فى حالة وفاة المؤمن عليه بحد اقصى لحالة الوفاة الطبيعية 50 الف والوفاة بحادث 250 ألف جنيه.يمكن سداد مبلغ التأمين ( التعويض) حال الوفاة على معاش مضمون الدفع لمدة محددة.تسقط وثيقة التأمين حالة قيام العميل باسترداد الشهادة ، أو بلوغ العميل سن الـ 60.يتم إجراء سحب ربع سنوي بعدد 200 جائزة بواقع 10,000 جنيه مصري صافي لكل جائزة ‘معفاه من الضرائب’.يمكن شراؤها من خلال محفظة الفون كاش.تصدر للافراد من سن 18 سنه حتي 59 سنه.يمكن للجهات شراء الشهادة لصالح الافراد العاملين بها على أن لا يمكن الاسترداد خلال مده 6 سنوات من تاريخ الشراء.شهادة إدخار 15%كيفية شراء الشهادة : متوفره لدى البنك الأهلى المصرى تحت مسمى الشهادة “البلاتينية” وبنك مصر تحت مسمى شهادة “ابن مصر”، وذلك من خلال الفروع أو من خلال خدمة عملاء البنك الهاتفية الكول سنتر على رقم 19623 للبنك الأهلى المصرى، ورقم 19888 من بنك مصر، وتتوفر الشهادة لعملاء بنكى الأهلى ومصر كما يمكن شراء الشهادة البلاتينية الجديدة من خلال الانترنت البنكي، أو الموبايل البنكي.الحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه ومضاعفاتهامدة الشهادة : سنةنسبة الفائدة : 15%نوع الفائدة : ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.دورية صرف العائد : شهريالاقتراض : يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية، ويمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.الاسترداد : لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.شهادة إدخار 14%كيفية شراء الشهادة : متوفره لدى فروع البنك الأهلى المصرى باسم شهادات الإستثمار المجموعة “ب”الحد الأدنى للشراء : 500 جنيه ومضاعفاتهامدة الشهادة : سنتيننسبة الفائدة : 14%نوع الفائدة : ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.دورية صرف الفائدة : كل 3 أشهرالاقتراض : يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية، ويمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.الاسترداد : لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، مكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.من يحق لهم الشراء : تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين لمدة خمس سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاصمميزات إضافيةيتم تلقائيا تجديدها بقيمتها الاسمية ( للأفراد الطبيعيين فقط ) في تاريخ استحقاقها ما لم يتم أستردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الالى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعةيمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا والشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأنتدر الشهادات عائد دوري ربع سنوي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات و يحتسب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء، ويصرف في تاريخ استحقاقه و في حالة تصادف يوم صرف العوائد اجازة او عطلة رسمية يتم صرف العوائد في اول يوم عمل تالي لتلك الاجازة او العطلةشهادة إدخار 13%كيفية شراء الشهادة : متوفره لدى فروع البنك الأهلى المصرى باسم شهادات الإستثمار المجموعة “ب”الحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه ومضاعفاتهامدة الشهادة : سنةنسبة الفائدة : 13%نوع الفائدة : ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.دورية صرف الفائدة : شهريالاقتراض : يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراضالاسترداد : تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية , ويمكن استردادها بعد مضي ستة اشهر من اليوم التالي ليوم الشراء وفقا و القيم الاستردادية المعدة في هذا الشان.من يحق لهم الشراء : تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين لمدة خمس سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاصمميزات إضافيةيتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الالى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعةمدة الشهادة سنة واحدة تبدأ من اليوم التالي لتاريخ الشراء و تجدد تلقائيا في تاريخ أستحقاقها ما لم يتم أستردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.تدر الشهادات عائد دوري شهري بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات و يحتسب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء, و يصرف في تاريخ استحقاقه , و في حالة تصادف يوم صرف العوائد اجازة او عطلة رسمية يتم صرف العوائد في اول يوم عمل تالي لتلك الاجازة او العطلة.شهادة إدخار 12.5%1-شهادة البنك الأهلى المصرىكيفية شراء الشهادة : متوفره لدى فروع البنك الأهلى المصرى باسم شهادات الإستثمار المجموعة “ب”الحد الأدنى للشراء : 500 جنيه ومضاعفاتهامدة الشهادة : 3 سنواتنسبة الفائدة : 12.5%نوع الفائدة : ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.دورية صرف الفائدة : كل 3 أشهرالاقتراض : يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية و اسعار العوائد في تاريخ الاقتراضالاسترداد : تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية , ويمكن استردادها بعد مضي ستة اشهر من اليوم التالي ليوم الشراء وفقا و القيم الاستردادية المعدة في هذا الشان.من يحق لهم الشراء : تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين لمدة خمس سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاصمميزات إضافيةيتم تلقائيا تجديدها بقيمتها الاسمية ( للأفراد الطبيعيين فقط ) في تاريخ استحقاقها ما لم يتم أستردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الالى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعةيمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا والشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأنتدر الشهادات عائد دوري ربع سنوي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات و يحتسب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء , ويصرف في تاريخ استحقاقه و في حالة تصادف يوم صرف العوائد اجازة او عطلة رسمية يتم صرف العوائد في اول يوم عمل تالي لتلك الاجازة او العطلة2- شهادة البنك العربي الإفريقي الدوليكيفية شراء الشهادة : متوفره لدى فروع البنك العربي الإفريقي الدولي باسم شهادات ادخار اميرالدالحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه ومضاعفاتهامدة الشهادة : 3 سنواتنسبة الفائدة : 12.5%نوع الفائدة : ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.دورية صرف الفائدة : سنوىمميزات الشهادةيمكنك إصدار بطاقة ائتمان (فيزا – ماستر كارد) بضمان الشهادة بحد اقصى 97 % من قيمتهايمكن السحب على المكشوف بضمان الشهادة وذلك بحد اقصى 90% من قيمتهايمكن الحصول على العائد من خلال حساب توفير او حساب جاريالشهادات متوفرة للعملاء من الافراد بما فيهم القصّريسمح باسترداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الإصدار وفقا لجدول الاسترداد بالبنكشهادة إدخار 12.25%1-شهادة البنك الأهلى المصرىكيفية شراء الشهادة : متوفره لدى فروع البنك الأهلى المصرى باسم الشهادة البلاتينيةالحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه ومضاعفاتهامدة الشهادة : 3 سنواتنسبة الفائدة : 12.25 %نوع الفائدة : ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.دورية صرف الفائدة : كل 3 أشهرالاقتراض : يمكن الاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات الساري، يمكن اصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.الاسترداد : يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء، كما يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا والقواعد والشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الاسمية.من يحق لهم الشراء : تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب المقيمين لمدة خمس سنوات ميلادية متصلة أو الحاصلين على تصريح إقامة خاصمميزات إضافيةيتم تلقائيا تجديدها بقيمتها الاسمية ( للأفراد الطبيعيين فقط ) في تاريخ استحقاقها ما لم يتم أستردادها أو وجود تعليمات بخلاف ذلك.يتم صرف العائد من خلال ماكينات الصرف الالى المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعةيمكن إصدار الشهادات على سبيل الهبة أو التبرع وفقا والشروط التي يتعين التوقيع عليها في هذا الشأنتدر الشهادات عائد دوري ربع سنوي بسعر عائد ثابت طوال مدة الشهادة يحدد وفقا للسعر السائد في تاريخ اصدار الشهادات و يحتسب اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ الشراء , ويصرف في تاريخ استحقاقه و في حالة تصادف يوم صرف العوائد اجازة او عطلة رسمية يتم صرف العوائد في اول يوم عمل تالي لتلك الاجازة او العطلة2- بنك القاهرةكيفية شراء الشهادة : متوفره لدى فروع بنك القاهرة باسم شهادة البريموالحد الأدنى للشراء : 1000 جنيه ومضاعفاتهامدة الشهادة : 3 سنواتنسبة الفائدة : 12.25 %نوع الفائدة : ثابت طوال مدة الشهادة، ويتم بدء احتساب العائد من يوم العمل التالي ليوم الشراء.دورية صرف الفائدة : كل 6 أشهرمميزات إضافيةيبدء احتساب العائد من الشهر التالي لشهر الشراء.يمكن الاقتراض بضمانها من أي من فروع البنك وفقاً للتعليمات السارية.يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.لا يمكن استردادها قبل مضي 6 أشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.يمكن استردادها قبل نهاية المدة وفقا للشروط المعلنة في البنك وتسترد الشهادة في نهاية مدتها بكامل قيمتها الأسمية.