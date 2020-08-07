أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-8-2020 فى مصر

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أسعار الذهب اليوم الجمعة 7-8-2020 فى مصر

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة 7 أغسطس عند 920 جنيها للجرام من عيار 21 -وهو الأكثر مبيعاً في مصر- عقب ارتفاعها أمس، فيما يشهد سوق الصاغة حالة من التراجع الحاد بمبيعات المعدن النفيس، جراء الارتفاع المتكرر بسعر الذهب.


أسعار الذهب اليوم..


عيار 18 : 788.55 جنيه

عيار 21 : 920 جنيهاً

عيار 24 : 1051.40 جنيه

الجنيه الذهب : 7360 جنيهاً

السعر العالمي : 2052 دولار

وكشفت شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، أن أسعار الذهب فى السوق العالمية ارتفعت بنحو 42% وفى السوق المحلية ارتفعت بنحو 45.5% منذ بداية العام الجاري حتى الآن.

وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب، فى تصريحات اليوم، إن المصانع والورش تعانى ضغوطات كبرى منذ بداية العام من تباطؤ حركه البيع والطلبات على منتجاتها، منوها إلى أنهم كشعبة حاولوا من قبل تنظيم مهرجان تسوق للذهب ولولا البيروقراطية لتسبب ذلك فى تحرك السوق ولكن المشروع توقف بعد أن واجهة الشعبة بيروقراطية فى الحصول على الموافقات.

وأشار إلى أن أزمة كورونا أثرت على العاملين بالقطاع، حيث تم الاستغناء عن 30% من العمالة الموجودة بالورش الصغيرة، نظرا لأن المحلات فى حالة شلل وهى تسجل خسائر مع ضعف الأسواق.

وتوقع واصف، ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلى خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنه لا يستطيع أحد التكهن بمستقبل أسعار الذهب لأن المتغيرات والمستجدات الاقتصادية والسياسية الحالية سريعة ومنها المشكلة الاقتصادية التى تواجه العالم أجمع بسبب كورونا.

عالميا ارتفعت أسعار الذهب لتتخطى حاجز الألفي دولار للمرة الأولى في التاريخ، إذ تعزز الإقبال على المعدن الذي يعتبر ملاذا آمنا بفعل مناخ من أسعار الفائدة الشديدة التدني وآمال في مزيد من التحفيز بالولايات المتحدة لحماية الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

المصدر: اليوم السابع

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