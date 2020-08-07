أسعار الحديد في الأسواق المحلية الجمعة 7 أغسطس

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أسعار الحديد في الأسواق المحلية الجمعة 7 أغسطس

تنشر «بوابة أخبار اليوم»، أسعار الحديد في الأسواق المحلية، مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 7 أغسطس 2020، وفقًا لأحدث أسعار الجملة المتداولة في السوق المصرية.

وسجل سعر حديد المصريين 9 آلاف و500 جنيه للطن، فيما سجل حديد عز 9 آلاف و750 جنيهًا، وحديد العتال 9 آلاف و550 جنيهًا للطن، وحديد عطية 9 آلاف و500 جنيه.

وسجل سعر حديد بشاي 9 آلاف و550 جنيهًا، وحديد المراكبي 9 آلاف و500 جنيه للطن، أما حديد سرحان فسجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، بينما حديد المعادي سجل 9 آلاف و500 جنيه للطن، وكان متوسط سعر طن الحديد خلال شهر سبتمبر الماضي، نحو 11 ألفًا و500 جنيه، ومتوسط سعر الحديد خلال شهر أكتوبر، نحو 10 آلاف جنيه.

يذكر أن أسعار الحديد المحلية، كانت تشهد حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية منذ سبتمبر عام 2019، وحتى مطلع بداية عام 2020.

المصدر: اخبار اليوم

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