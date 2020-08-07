

استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 7-8-2020 استقرار أسعار العملات اليوم الجمعة 7-8-2020

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 7-8-2020، أمام الجنيه المصرى، بسبب العطلة الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، وننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، والتى جاءت كالتالى:





سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة أمام الجنيه المصرى لعدم وجود تعاملات بسبب العطلة الأسبوعية، وثبت عند سعر 15.91 جنيه للشراء، 16.01 جنيه للبيع بالبنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليوم

سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 18.82 جنيه للشراء، 19.07 جنيه للبيع.





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سعر الجنيه الإسترلينى اليومسجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 20.86 جنيه للشراء، 21.10 جنيه للبيع.سعر الريال السعودى اليومبلغ سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.15 جنيه للشراء، و4.26 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى اليومسجل سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وبلغ 49.62 جنيه للشراء، و52.40 جنيه للبيع.وكان قال البنك المركزى المصرى، قد أعلن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، ارتفع إلى 38.315 مليار دولار بنهاية يوليو 2020 مقارنة بنحو 38.2 مليار دولار فى نهاية يونيو 2020، بارتفاع نحو 100 مليون دولار.وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.