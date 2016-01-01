تفاصيل صفقة العودة.. قصة غضب رمضان صبحي بسبب الأهلي



رمضان صبحي رمضان صبحي



كثفت إدارة الأهلي من جهودها للحصول علي خدمات رمضان صبحي جناح الفريق الأول لكرة القدم والمعار من هيدرسفيلد بشكل نهائي.



وبدأ أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق في التواصل مع مسئولي النادي الإنجليزي بشكل جاد وسريع بهدف إنهاء وحسم الصفقة، خاصة أن اللاعب لن يستطيع المشاركة مع القلعة الحمراء في الفترة المقبلة بعد قرار هيدرسفيلد برفض لعبه مع الأهلي لإنتهاء إعارته رسميًا في 30 يونيو الماضي.



ورفع مسئولي الأهلي العرض إلى 3 ملايين استرليني للحصول علي خدمات رمضان صبحي ومن الممكن أن يزيد إلي 3,5 حال تعنت رئيس نادي هيدرسفليد الذي يقود التفاوض بنفسه، ورغم الضغط الشديد من مفاوضات القلعة الحمراء لكن الحقيقة والسبب الرئيسي في تعطل الحسم هو رغبة رمضان صبحي نفسه في البقاء داخل مصر .

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وأبدى اللاعب رغبته الشديدة في العودة للدوريات الأوروبية وحزنه وغضبه الشديد من طريقة تعامل مسئولي القلعة الحمراء في التفاوض وعدم الجدية طوال الفترة الماضية، وكشف اللاعب لبعض المقربين منه أنه لن يلعب في مصر سوي للاهلي ولكن بهذا الشكل فأن الأمور باتت صعبة للغاية خاصة لشعوره بعدم الترحيب بوجوده وإلا لكن الأمر قد انتهي منذ فترة طويلة خاصة أن الأمور ممهدة لهذا الشكل.وكشف اللاعب للمقربين منه أنه قرر العودة من جديد لأوروبا خاصة أن لديه عروض كبيرة هناك وبأضعاف ما سيحصل عليه في القلعة الحمراء في ظل الرغبة الشديدة بعدم بقاءه في الأهلي.وفي الإتجاه ذاته، بات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة برئ تمامًا من أزمة رمضان صبحي وعدم بقائه ضمن الصفوف الحمراء خاصة أن هناك من أتهمه بالتقاعس عن أداء مهام عمله والتواصل مع هيدرسفيلد للحصول علي موافقة كتابية لتمديد تعاقد اللاعب حتي نهاية الدوري المحلي طبقًا لتوصيات الإتحاد الدولي لكرة القدم.