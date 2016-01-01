شاهد.. فيديو جديد يرصد حجم الدمار بمرفأ بيروت



الدمار بمرفأ بيروت الدمار بمرفأ بيروت



رصدت وسائل إعلام لبنانية حجم الدمار الذي لحق بمرفأ بيروت من داخل المرفأ عبر مقطع فيديو تم بثه علي مواقع التواصل الإجتماعي وذلك بعد الانفجارات الهائلة التي لحقت به مساء الثلاثاء الماضي.



جدير بالذكر أن أعمال البحث تواصل أعمالها بحثا عن الأشلاء ورفع الأنقاض،حيث أعلن محافظ مدينة بيروت، مروان عبود، أن أكثر من 300 ألف شخص لبناني أصبحوا بلا مأوى في بيروت جراء الانفجار الذي وقع في المرفأ منذ يومين.



كما تواصل فرق الدفاع المدني والأجهزة المعنية بالتنسيق مع الجيش اللبناني البحث عن مفقودين ونقل المصابين جراء الانفجار من المنازل المتضررة وتأمين وحدات الدم إلى المستشفيات لسد احتياجاتها.

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وكانت أفادت قناة "سكاي نيوز" قد أفادت بارتفاع حصيلة ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع الثلاثاء الماضي إلى 154 قتيلًا.