تشهد الأحوال الجوية، اعتبارا من يوم الأحد القادم، انكسار الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، حيث تنخفض درجات الحرارة بمعدل 3 درجات فيما تظل نسب الرطوبة مرتفعة على كافة الأنحاء.
ويبقى الطقس ما بين الحار وشديد الحرارة على محافظات الجمهورية، غدا السبت، يصاحب ذلك أمطار خفيفة على محافظات جنوب الصعيد، ويبقى الوجه البحري شديد الحرارة يصاحبه شبورة.
أما عن حالة الطقس، مع انكسار الموجة الحارة يوم الأحد، المقبل والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجديد، متوقع أن يكون مائل للحرارة رطب خلال ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على محافظات الصعيد يصاحبه رياح محملة بالأتربة مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على أقصى الجنوب.
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التعليقات على الأرصاد: انكسار الموجة الحارة على البلاد بعد غد.. والطقس معتدل حتى نهاية الأسبوع
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