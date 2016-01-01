عائلة لبنانية تنقذ فتاتين مصريتين من تفجيرات بيروت.. فيديو

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صورة الخبر: إنفجار بيروت
إنفجار بيروت

روت عبير الرباط، عميد كلية الأداب بجامعة بنها، حقيقة إنقاذ إبنتها وأصدقائها من الإنفجار الذي حدث في بيروت عن طريق عائلة لبنانية.

وتابعت خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة":" إبنتي وأصدقائها كانوا متواجدين في لبنان وقت الإنفجار.. هما حسوا بإنفجارين، أول إنفجار اعتقدوا أنه زلزال، ولكن مع الإنفجار الثاني قالوا أن القيامة بتقوم.

وأضافت: مع الإنفجار سمعوا شباب بيقولوا إسرائيل وهما مش عارفين في ايه بالضبط، وفي وسط تلك الأحداث قامت عائلة لبنانية بأخذهم معهم إلى الجبل، وبنتي كان في رجليها زجاج وهم قاموا بإستخراجه.

وأوضحت أنهم تواصلوا مع السفير المصري بلبنان، وتواصل بدوره مع الفتيات وحجز طيران لهم حتى عادوا إلى مصر سالمين.

وأضافت: "مهما أقول مش هوفي إلى السفير المصري حقه فيما عمله.. إبنتي منذ وصولها وهي تتحدث عن الرئيس السيسي وكيف
تواصل بهذه السرعة مع الجانب اللبناني وإرسال المساعدات الطبية على الفور".

المصدر: elbalad

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