خبراء متفجرات يكشفون تفاصيل جديدة عن انفجار مرفأ بيروت



انفجار بيروت انفجار بيروت



أكد خبراء متفجرات لبنانيون، اليوم الخميس، أن الانفجار الأول الذي وقع في مرفأ بيروت قد يكون حفّز الانفجار الكبير الذي أسفر عن مقتل المئات وإصابة الآلاف يوم الثلاثاء الماضي.



وأضاف الخبراء في تصريحات لقناة "الحدث": "الانفجار الأول الذي وقع في مرفأ بيروت قد يكون حفّز انفجار نترات الأمونيوم".



ولفتت مصادر إلى أن كمية نترات الأمونيوم في العنبر 12 تفوق 2750 طنا.

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فيما أعرب قائد عسكري بريطاني سابق لـ"فايننشال تايمز"، عن تعجبه من تخزين نترات الأمونيوم بين المدنيين.وأشار خبراء كيمياء لـ"فايننشال تايمز" إلى أنه لا يتم تخزين نترات الأمونيوم لأكثر من 6 أشهر.وكان مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي أعلن عن توقيف 16 شخصًا بينهم مسئولون في مرفأ بيروت على ذمة التحقيق، على خلفية الانفجار.وجمد مصرف لبنان المركزي، في وقت سابق الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.