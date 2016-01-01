محتجون لبنانيون يحاولون اقتحام مدخل مجلس النواب.. فيديو



محتجون لبنانيون محتجون لبنانيون

حاول محتجون لبنانيون، اليوم الخميس، اقتحام مدخل مجلس النواب، وذلك في أعقاب الغضب الذي يعيشه الشعب عقب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي.



وتظاهر عدد من المحتجين في بيروت بساحة رياض الصلح وقرب مجلس النواب، حيث حاولوا إزالة البلوكات الإسمنتية لدخول مجلس النواب، وسط صيحات الغضب والدعوات لاستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.



واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين ومكافحة الشغب أمام مجلس النواب ما أدى إلى إصابات بين المحتجين.



ونتيجة إلى توتر الوضع، استقدمت القوى الأمنية تعزيزات إلى ساحة الشهداء.

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