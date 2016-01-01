محتجون لبنانيون يحاولون اقتحام مدخل مجلس النواب.. فيديو

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محتجون لبنانيون

حاول محتجون لبنانيون، اليوم الخميس، اقتحام مدخل مجلس النواب، وذلك في أعقاب الغضب الذي يعيشه الشعب عقب انفجار بيروت الثلاثاء الماضي.

وتظاهر عدد من المحتجين في بيروت بساحة رياض الصلح وقرب مجلس النواب، حيث حاولوا إزالة البلوكات الإسمنتية لدخول مجلس النواب، وسط صيحات الغضب والدعوات لاستقالة الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت.

واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين ومكافحة الشغب أمام مجلس النواب ما أدى إلى إصابات بين المحتجين.

ونتيجة إلى توتر الوضع، استقدمت القوى الأمنية تعزيزات إلى ساحة الشهداء.

وكان مصرف لبنان المركزي، جمد في وقت سابق الخميس، حسابات رئيس ميناء بيروت ورئيس إدارة الجمارك اللبنانية وخمسة آخرين بعد انفجار ميناء العاصمة، وفق وثيقة سرية للجنة التحقيق الخاصة بالبنك المركزي.

وأصدر المدعي العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، قرارات بمنع السفر على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

ووفقًا لموقع "لبنان 24"، شملت القرارات المدير العام الحالي للجمارك اللبنانية بدري ضاهر وسلفه شفيق مرعي، كما شملت مدير المرفأ حسن قريطم ومسؤولين آخرين بينهم مصطفى فرشوخ ونايلا الحاج وفوزي البراكس وميشال نحول.

https://twitter.com/i/status/1291450984204509187

المصدر: موقع "لبنان 24"

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