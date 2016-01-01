خاطف الرهائن في لو هافر يسلم نفسه للشرطة الفرنسية



خاطف الرهائن في لو هافر خاطف الرهائن في لو هافر

أعلنت الشرطة الفرنسية، في بيان عاجل لها منذ قليل، عن استسلام خاطف الرهائن في لو هافر.



يأتي ذلك بعد أن تمكن المفاوضون، منذ قليل، من تأمين الإفراج عن خامس رهينة من مصرف في لو هافر بشمال فرنسا يوم الخميس.



وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن محتجز الرهائن يبلغ من العمر 34 عامًا ومصاب بمرض نفسي منذ فترة.

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وأكدت أنه احتجز ست رهائن في أحد البنوك بمدينة لو هافر بشمال فرنسا، مشيرة إلى أن ضباطًا من وحدة التدخل السريع بالشرطة انتشروا في المنطقة.ونقلت وكالة "رويترز" الإخبارية عن مصدر بالشرطة قوله إن خاطف الرهائن يقول إنه يدعم القضية الفلسطينية، ويريد انتقاد الأوضاع المعيشية في فلسطين.