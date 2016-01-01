أعلنت الشرطة الفرنسية، في بيان عاجل لها منذ قليل، عن استسلام خاطف الرهائن في لو هافر.
يأتي ذلك بعد أن تمكن المفاوضون، منذ قليل، من تأمين الإفراج عن خامس رهينة من مصرف في لو هافر بشمال فرنسا يوم الخميس.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إن محتجز الرهائن يبلغ من العمر 34 عامًا ومصاب بمرض نفسي منذ فترة.
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التعليقات على خاطف الرهائن في لو هافر يسلم نفسه للشرطة الفرنسية
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