تعليق كارتيرون عقب فوز الزمالك على المصري فى الدوري



باتريس كارتيرون باتريس كارتيرون

علق باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب انتصار فريقه في عودة الدوري المصري الممتاز، قائلا "خطوة جديدة نحو هدف ضمان الوصول لبطولة إفريقيا الموسم المقبل".



وقال كارتيرون فى تصريحاته لقناة الزمالك : "سعيد بروح اللاعبين. ظهرنا بدنيا بشكل جيد وخصوصا أننا لعبنا ضد فريق مثل المصري يعتمد أكثر على الدفاع وهذا يحتاج مجهود بدني أكبر، لم نكن نعرف بكل تأكيد حالة اللاعبين قبل المباراة وخصوصا أن التوقف دام لأكثر من 5 أشهر وتلك مدة طويلة، ولكننا في النهاية ظهرنا بدنيا بشكل جيد، ثلاث نقاط جيدين جدا. خطوة جديدة للعودة للمركز الثاني والوصول لدوري الأبطال الموسم المقبل".



وأكمل حديثه: "المشاركة في الدوري لم تكن في الحسبان لكن في النهاية اتخذنا القرار وسنلعب وننافس ونكون على قدر المسؤولية. هدفنا استغلال المباريات وجمع أكبر قدر من النقاط والوصول لبطولة إفريقيا الموسم المقبل ، لا يصح ألا يلعب الزمالك في بطولة إفريقيا الموسم المقبل".

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وتطرق كارتيرون للحديث عن الغيابات في فريقه، مشيرا إلى " الأهم هو أننا انتهينا من المعسكر دون إصابات كبيرة وأشكر الجهاز الطبي بشدة على مجهوده معنا".وأردف "طارق حامد اشتكى من عدم توازن في الحوض وعاد للانضمام للمعسكر، وأوباما تواجد في القاهرة لعمل أشعة على العضلة الأمامية وسيعود غدا للانضمام للمعسكر ولكن الأمور بسيطة، وكذلك بنشرقي وأوناجم سيعودان للتدريبات بداية من الغد. كل تلك الأمور مبشرة للغاية".وعن الدفع بـ حسام أشرف منذ البداية، وكذلك الاعتماد على الناشئين، قال كارتيرون: " نمتلك أكثر من ناشئ مميز وهذا يدل على دور قطاع الناشئين ، المجازفة بإشراك حسام أشرف؟ لا أخاف أبدا بالدفع بأي ناشىء".