علق باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عقب انتصار فريقه في عودة الدوري المصري الممتاز، قائلا "خطوة جديدة نحو هدف ضمان الوصول لبطولة إفريقيا الموسم المقبل".
وقال كارتيرون فى تصريحاته لقناة الزمالك : "سعيد بروح اللاعبين. ظهرنا بدنيا بشكل جيد وخصوصا أننا لعبنا ضد فريق مثل المصري يعتمد أكثر على الدفاع وهذا يحتاج مجهود بدني أكبر، لم نكن نعرف بكل تأكيد حالة اللاعبين قبل المباراة وخصوصا أن التوقف دام لأكثر من 5 أشهر وتلك مدة طويلة، ولكننا في النهاية ظهرنا بدنيا بشكل جيد، ثلاث نقاط جيدين جدا. خطوة جديدة للعودة للمركز الثاني والوصول لدوري الأبطال الموسم المقبل".
وأكمل حديثه: "المشاركة في الدوري لم تكن في الحسبان لكن في النهاية اتخذنا القرار وسنلعب وننافس ونكون على قدر المسؤولية. هدفنا استغلال المباريات وجمع أكبر قدر من النقاط والوصول لبطولة إفريقيا الموسم المقبل ، لا يصح ألا يلعب الزمالك في بطولة إفريقيا الموسم المقبل".
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التعليقات على تعليق كارتيرون عقب فوز الزمالك على المصري فى الدوري
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