الزمالك يزيح المقاولون العرب ويستقر في المركز الثاني بعد الفوز على المصري 1-0.. فيديو



الزمالك والمصري البورسعيدي الزمالك والمصري البورسعيدي

انتهت أحداث مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي بفوز الأبيض بهدف دون رد، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين على ملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مؤجلات بطولة الدوري الممتاز.





الشوط الاول..



شهد اللقاء قبل انطلاقه وقوف الجميع دقيقة حدادا على روح شهداء حادث تفجير لبنان، الذي حدث أول أمس في العاصمة بيروت.

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وانطلقت المباراة بحماسة شديدة من الفريقين، ووصل الزمالك لمرمى المصري ثلاث مرات في أقل من دقيقتين ولكن دون تسجيل أهداف.وحاول المصري تنظيم هجمة للوصول لمرمى أبو جبل حارس مرمى الزمالك، ولكنه لم يستطع اختراق خط وسط الأبيض.ومرت 10 دقائق كاملة من المباراة دون خطورة حقيقة على مرمى الفريقين، ولكن بسيطرة زملكاوية.ويبدو أن المصري يلعب على المرتدات، حيث أنه لم يتقدم بلاعبيه، ويكتفي باقتناص الكرة من لاعبي الزمالك في منتصف ملعبه وإرسالها سريعة وعالية للمهاجم الوحيد في منطقة جزاء الزمالك.وفي الدقيقة 14 من عمر المباراة صنع الزمالك أول تهديد على مرمى أحمد مسعود حارس مرمى المصري البورسعيدي برأسية من مصطفى محمد تصدى لها حارس المصري.وفي الدقيقة 15 أنقذ مسعود مرمى المصري من كرة أخرى وتسديدة صاروخية من الونش، ثم يسددها مصطفى محمد بطريقة غريبة والمرمى يعتبر فارغا.وتلقى محمد حسن لاعب وسط الزمالك أول بطاقة صفراء في المباراة في الدقيقة 26من عمر المباراة بعد ارتكابه خطأ مع أحد لاعبي المصري.وتوقفت مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي، في الدقيقة 30 من عمر المباراة لالتقاط الأنفاس.أهدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فرصة هدفه الأول على منافسه المصري البورسعيدي.مرر أحمد سيد زيزو كرة رائعة من فوق لاعب المصري بالكامل، لتصل على رأس مصطفى محمد الذي سجلها برأسية في الأرض ويهدر هدف الزمالك الأول.وتلقى فرجاني ساسي البطاقة الثالثة في المباراة بعد اعتراضه على قرار الحكم.الشوط الثاني..حاول الفريقان الوصول لمرمى حارس المرمى، ولكن لم يحدث ذلك رغم عدم توقف المباراة وازدادت التمريرات بشكل جيد وامتلك الزمالك الكرة فترة طويلة ولكن دون جدوى.ولكن السيطرة تحكم، فبعد ١٠ دقائق من الشوط الثاني سجل محمود علاء هدف الزمالك الأول في الدقيقة ٥٥ من عمر المباراة.وخرج حسن علي وحل مكانه زياد فرج في التغيير الأول لنادي المصري البورسعيدي.ويجري المصري تبديلين دفعة واحدة، خرج أحمد ياسر وحل مكانه إسلام عطية، ونزل محمد جابر مكان أحمد نادر.وفي الدقيقة 70 من عمر المباراة حرم أحمد مسعود حارس مرمى المصري، مصطفى محمد مهاجم الزمالك من تسجيل هدف الزمالك الثاني.وارتقى مصطفى محمد عالياََ داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة أحمد سيد زيزو، ولكن تصدى لها مسعود ببراعة وأخرجها إلى ركنية.ومن بعدها فرصة ثانية بنفس الطريقة ولكن هذه المرة يهدرها مصطفى دون تدخل حارس مرمى المصري أحمد مسعود.وأجرى الزمالك تبديلين دفعة واحدة، بخروج حسام اشرف ونزول محمد عنتر، ونزول محمد عبد الغني بدلاََ من إسلام جابر.وفي الدقيقة 75 توقفت المباراة لالتقاط الأنفاق بأمر من حكم المباراة محمد عادل.واكتفى الزمالك بهدف واحد في هذه المباراة، وأنهى اللقاء بالفوز على المصري بهدف دون رد.أنقذت خاصية ال var فريق الزمالك من احتساب ركلة جزاء عليه لصالح منافسه المصري في اللقاء المقام بينهما.وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك الى 34 نقطة ويزيح المقاولون العرب من المركز الثاني ويستقر وصيفاََ، بينما يستقر المصري في المركز العاشر برصيد 20 نقطة.