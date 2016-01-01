دراسة: فيتامين د لا يحمي من الاكتئاب

كشفت دراسة علمية حديثة أن فيتامين د المعروف باسم فيتامين الشمس، لا يحمي من الاكتئاب كما هو شائع، بحسب دراسة نشرها موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.
وأجرى الباحثون دراسة على أكثر من 18300 من الرجال والنساء، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عاما أو أكثر، وليس لديهم تاريخ أو مؤشر على الاكتئاب السريري، وتلقى نصف المشاركين مكملات فيتامين "د3" (كولي كالسيفيرول) لمدة 5 سنوات، بينما تلقى النصف الآخر علاجا وهميا خلال المدة نفسها.
وفي نهاية فترة الدراسة، لم يكن لدى المجموعة التي تناولت الفيتامينات أعراض اكتئاب أقل، من تلك التي تناولت الدواء الوهمي، ولم تكن هناك أيضا فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الحالة المزاجية، بين المجموعتين على مدار 5 سنوات.
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