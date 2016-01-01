دراسة: فيتامين د لا يحمي من الاكتئاب

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فيتامين د

كشفت دراسة علمية حديثة أن فيتامين د المعروف باسم فيتامين الشمس، لا يحمي من الاكتئاب كما هو شائع، بحسب دراسة نشرها موقع صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأجرى الباحثون دراسة على أكثر من 18300 من الرجال والنساء، الذين تتراوح أعمارهم بين 50 عاما أو أكثر، وليس لديهم تاريخ أو مؤشر على الاكتئاب السريري، وتلقى نصف المشاركين مكملات فيتامين "د3" (كولي كالسيفيرول) لمدة 5 سنوات، بينما تلقى النصف الآخر علاجا وهميا خلال المدة نفسها.

وفي نهاية فترة الدراسة، لم يكن لدى المجموعة التي تناولت الفيتامينات أعراض اكتئاب أقل، من تلك التي تناولت الدواء الوهمي، ولم تكن هناك أيضا فروق ذات دلالة إحصائية في درجات الحالة المزاجية، بين المجموعتين على مدار 5 سنوات.

وأوضحت نتائج الدراسة أنه لم تكن هناك فائدة كبيرة من فيتامين د لهذا الغرض، وقالت الدكتورة أوليفيا أوكيريك، وهي طبيبة نفسية في مستشفى ماساتشوستس العام، إنها مكمل فيتامين د لم يمنع الاكتئاب أو يحسن المزاج.

وأضاف الفريق القائم على الدراسة في مستشفى ماساتشوستس العام أن الأشخاص الذين يتناولون المكملات الغذائية لصحة العظام والتمثيل الغذائي، يجب أن يستمروا في فعل ذلك، لكنه ليس عامل في تقليل أعراض الاكتئاب أو المساعدة في تحسين المزاج كما قال الأطباء الأمريكيون لسنوات طويلة عن فيتامين د .

يوجد الفيتامين د في أطعمة مثل الحليب والجبن وصفار البيض والتونة والسلمون، على الرغم من تواجده غالبا بكميات قليلة، وهذا هو سبب الحاجة إلى المكملات الغذائية في بعض الأحيان.

المصدر: صحيفة ديلي ميل البريطانية

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