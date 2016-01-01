آلام البطن بعد الأكل.. أعراض سرطان الأمعاء

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أعراض سرطان الأمعاء

يعتبر سرطان الأمعاء من أكثر أنواع السرطان انتشارًا، ويبدأ في الأمعاء الغليظة، وأحيانا في الدقيقة، ورغم ذلك لا يوجد سبب معين للإصابة به، لكن العديد من العوامل لها دور كبير في الإصابة بهذا المرض منها النظام الغذائي والوزن والعمر والعادات الغذائية.

بحسب موقع هيلث لاين إليك أعراض سرطان الأمعاء:

1-الشعور بالانتفاخ المستمر
2- ألم البطن بعد تناول الطعام
3- عدم القدرة على تناول الطعام
4- خسارة الوزن بشكل ملحوظ
5- وجود دم في البراز خاصة إذا كنت مصاب بالبواسير
6- لو لم تكن مصابا بالبواسير، فيمكن ظهور دم في البراز ضمن اعراض سرطان الامعاء
7- تغيير عادات الاخراج
8- الشعور برغبة في الذهاب للحمام بشكل متكرر
9- تغيير في طبيعة البراز.

المصدر: موقع هيلث لاين

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